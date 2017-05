Fonderie de plomb de Belledune: un arbitre donne raison à la direction

Un arbitre du travail donne raison à la direction de la fonderie de plomb de Belledune, qui a licencié, il y a un an, huit employés qui étaient en congé d’invalidité à long terme. L’arbitrage ne visait que deux membres syndiqués puisque six se sont entendus avec l’employeur avant l’arbitrage.

Huit travailleurs, dont les absences variaient de 3 à 19 ans, ont été mis à pied le 18 avril 2016. Le syndicat a contesté cette décision, en déposant des griefs.

Finalement, six employés ont accepté l’offre de règlement de Glencore, propriétaire de la fonderie de plomb, tandis que deux ont poussé leur dossier jusqu’en arbitrage.

Les audiences se sont tenues en septembre et en octobre dernier. L’arbitre Guy Couturier a rendu sa décision, qui comporte une centaine de pages en incluant les annexes, le 4 avril.

Il se range du côté de Glencore, à la grande déception du syndicat qui accusait la compagnie de ne pas respecter une clause de leur convention collective si chèrement défendue.

«Nous disions que la situation était négociée et protégée par notre convention collective. Malheureusement, ça n’a pas été comme nous voulions. Il faut vivre avec la décision, mais nous avons encore la possibilité d’aller en appel. Les avocats doivent réviser ce que l’arbitre a écrit, pour voir si nous avons une raison de faire appel», a déclaré Raymond Godin,le président du syndicat.

Les plaignants, Daniel Haché et Wayne Harvey, âgés dans la cinquantaine, étaient absents du travail depuis respectivement six et huit ans quand ils ont été congédiés.

Ils cherchaient à être rétablis sur la liste des employés, non pas pour exercer leurs tâches professionnelles, mais pour regagner leur éligibilité à certains avantages – assurance médicaments et soins dentaires, ainsi que le régime de retraite – note Me Couturier.

La compagnie avait accepté de les couvrir sous son programme médical et dentaire pour une période de six mois après leur départ.

Quelque 18 mois se sont écoulés entre les premières démarches et le renvoi, ce qui permet à l’arbitre de dire que ce n’est pas une mesure qui a été prise à la légère.

L’employeur a déterminé, preuves médicales à l’appui, que ces deux travailleurs sont totalement et de manière permanente invalides et qu’il n’y a aucun autre arrangement possible pour eux à la fonderie. En fait, M. Haché, qui a cumulé 28 ans de services, est si malade qu’il n’a pas pu se présenter aux audiences d’arbitrage peut-on lire dans le verdict. M. Harvey a œuvré 10 ans à l’usine avant d’être blessé au travail, en 2008.

Le syndicat répliquait que les motivations de Glencore n’étaient que purement financières, tout en concédant que l’entreprise a vertu de générer des profits.

Il avait été défini que le licenciement de 14 employés, qui avaient été identifiés sur du long terme, occasionnerait des économies de l’ordre de 500 000$ à 800 000$.

«Il n’y a pas de manque d’empathie envers les plaignants. Il est facile d’identifier les fardeaux que chacun a et continuera d’endurer. Les effets sur leur vie ont été clairement pris en considération tout le long. Les revendications et les besoins exprimés sont tout à fait légitimes pour les employés qui se trouvent dans leur situation et devraient raisonnablement être réglés autour d’une table de négociation. Je ne peux pas modifier les contrats ou lire des droits qui ne sont pas, pour interpréter la preuve, dans la convention collective et les documents auxiliaires», a conclu Guy Couturier, avant de rejeter les doléances.

Est-ce que ce jugement va donner les coudées franches à Glencore pour mettre à la porte d’autres cas similaires?

«Nous avons encore des membres qui sont sur du long terme. La compagnie n’a pas encore pris d’actions contre eux. Nous espérons que ce ne sera pas le cas», a exprimé M. Godin.

Appelée à commenter jeudi, la direction Glencore n’y a pas donné suite.

La fonderie de plomb de Belledune compte plus de 450 employés, dont 330 syndiqués.