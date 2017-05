Fusions: Beaubassin-Est et Saint-André ne regrettent rien

Le 15 mai, des milliers d’électeurs de 10 DSL des îles Lamèque et Miscou seront appelés à se prononcer sur un projet de création d’une nouvelle communauté rurale. Il y a plus de 10 ans, Beaubassin-Est et Saint-André sont devenus les premières communautés rurales de la province. L’Acadie Nouvelle a discuté avec des bénévoles qui ont œuvré sans relâche afin de pouvoir gérer leur communauté localement.

Les résidants de Beaubassin-Est, qui regroupe aujourd’hui Grand-Barachois, Botsford, Haute-Aboujagane, Saint-André-LeBlanc, Boudreau-Ouest et Cormier-Village, travaillent ensemble depuis 1995 sur des dossiers de gouvernance locale. Cependant, puisque le groupe était composé de DSL, il détenait peu de pouvoir, indique Ola Drisdelle, président du comité de la Communauté rurale Beaubassin-est.

«Il y avait des représentants de chaque quartier. Nos décisions portaient surtout sur la planification et l’aménagement des terres, mais elles étaient toujours assujetties à l’approbation du ministre. Des responsabilités s’ajoutaient, mais on n’avait aucun pouvoir. Devant tout ça, nous avons commencé à faire pression auprès du gouvernement pour nous donner un statut similaire à une municipalité traditionnelle, mais avec l’option de ne pas avoir la responsabilité d’entretenir les routes.»

Ola Drisdelle est devenu le premier maire de Beaubassin-est lorsque la communauté rurale s’est incorporée en municipalité en 2006. Il a occupé ce poste jusqu’en 2012.

L’homme se souvient des nombreuses démarches qui ont été nécessaires pour créer une municipalité. Après de nombreux pourparlers avec Fredericton, le gouvernement provincial a renouvelé sa Loi sur les communautés rurales en avril 2005, ce qui a permis aux représentants de Beaubassin-Est d’assumer plus de responsabilités et d’offrir plus de services, tout en obligeant la province de continuer de maintenir les routes.

«La structure que nous avons mise en place graduellement fait son chemin. C’était quelque chose de nouveau d’avoir notre propre gouvernance sans être responsable des routes. Au début, pour le gouvernement, ça ne pouvait pas se faire, mais à force de leur parler, nous avons pu leur faire réaliser que c’était à leur avantage.»

Comme les îles Lamèque et Miscou, le territoire de Beaubassin-Est est vaste et comprend plusieurs localités. Pour travailler dans l’ensemble des intérêts de tous, la municipalité a développé une structure qui permet d’offrir deux types de services: sélectifs et collectifs.

Les services sélectifs comprennent, par exemple, la planification d’un plan d’urgence et la collecte de déchets solides. Les services sélectifs permettent aux différentes communautés de développer des projets uniques à chaque localité.

«Ça donne une certaine flexibilité aux communautés de notre grande communauté de se donner les services qu’ils veulent sans nécessairement l’imposer aux autres. Afin d’éviter qu’on impose quelque chose à ceux qui sont bien dans leur peau, il y a une formule qui permet aux communautés d’y aller de l’avant, d’y aller. C’est une approche différente par rapport à la municipalité traditionnelle.»

Ola Drisdelle cite en exemple le service d’éclairage de rue qui est offert à Haute Aboujagane, mais non à Cormier Village.

«On s’assure que chaque communauté garde son identité. C’était une crainte des gens. Ils avaient peur de se faire ‘’manger’’ par un plus grand voisin. Ceux qui le veulent peuvent en faire un peu plus, ce qui ne le veulent pas, peuvent rester tel quel.»

Saint-André: «On a été gagnant»

Saint-André, près de Grand-Sault, a également changé son statut en 2006. Le village est devenu une communauté rurale lorsqu’elle a accueilli les résidants des DSL environnants. La population est passée de quelques centaines d’habitants à près de 2000.

Lionel Poitras, élu en 2001 comme maire du Village de Saint-André, a poursuit ses fonctions à la tête de la nouvelle communauté rurale de 2006 à 2012. Selon lui, à long terme, le regroupement a valu le coup.

«Il n’y a pas eu beaucoup de division ici, même s’il y avait des mécontents. C’est difficile de rendre tout le monde heureux. Sur l’ensemble des choses, on a été gagnant. On a pu installer le service d’eau et d’égouts pas mal partout dans la municipalité. La taxe sur l’essence du fédéral, ça nous permet de toucher à plus d’argent.»

Lionel Poitras tient cependant à faire une précision. Il croit que l’ultime décision de se regrouper ne peut être imposée par le gouvernement. Elle doit appartenir aux citoyens.

«Il ne faut pas obliger le monde de se regrouper. Il faut laisser les gens voter. S’ils veulent participer, s’ils sentent que c’est bon pour eux, ils vont y participer et travailler ensemble.»

Voici une liste de regroupements qui ont eu lieu dans des régions francophones du Nouveau-Brunswick depuis 2013

28 octobre 2013 Cocagne Création d’une communauté rurale Oui

806 Non 341

2 décembre 2013 Grand Tracadie-Sheila Regroupement de 18 DSL avec la Ville de Tracadie-Sheila

Oui 3211 Non 2878

12 mai 2014 Dundas Création de la communauté rurale de Notre-Dame

Oui 420 Non 420*

*Puisque les règles stipulent que le oui doit être majoritaire, le non l’a emporté)

8 décembre 2014 Atholville Annexation des DSL de Saint-Arthur, de Val-d’Amour et d’une portion du DSL de Blair Athol au Village d’Atholville

Oui 742 Non 358

8 décembre 2014 Eel River Crossing Annexation des DSL de la paroisse de Dalhousie, McLeods et Dalhousie Junction au Village d’Eel River Crossing

Oui 274 Non 108

4 mai 2015 Petit Rocher Annexation des DSL de Petit-Rocher-Nord, Petit-Rocher-Sud, Petit-Rocher-Ouest, Tremblay, Laplante et Madran ou Village de Petit-Rocher

Oui 480 Non 614

9 novembre 2015 Haut-Madawaska Création d’une nouvelle communauté rurale en regroupant cinq municipalités et six DSL

Oui 475* Non 269

*Le regroupement n’a pas été de l’avant car un vote favorable de 50% + 1 devait être obtenu dans les cinq municipalités. Une majorité des citoyens du Village de Lac-Baker se sont opposés au projet. Un nouveau plébiscite a eu lieu en 2016 sans Lac-Baker.

14 novembre 2016 Haut-Madawaska Création d’une nouvelle communauté rurale en regroupant quatre municipalités et six DSL

Oui 493 Non 299