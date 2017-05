Les écoles de Saint-Quentin protégées pendant cinq ans

Le spectre de la réorganisation scolaire ne hantera plus les écoles primaire et secondaire de Saint-Quentin. Du mois pour un bon moment.

Au cours des dernières années, la question de la réorganisation scolaire dans le Restigouche-Ouest a fait couler beaucoup d’encre et été au centre des nombreuses discussions.

Ce fut le cas particulièrement dans le dossier de la Polyvalente A.-J. Savoie qui a fait l’objet d’une étude de viabilité. Le Conseil d’éducation du District scolaire francophone Nord-Ouest (DSFNO) vient toutefois de décréter une pause dans le dossier de la réorganisation des établissements scolaires de Saint-Quentin.

Lors de sa dernière rencontre, qui avait lieu mardi à la polyvalente A.-J. Savoie, les membres ont voté pour mettre de côté cette épineuse question pour les cinq prochaines années.

«C’est une excellente nouvelle, car nous pouvons aujourd’hui cesser de nous battre simplement pour sauver les meubles. On reportait sans cesse la question d’une année à l’autre et c’était très épuisant. On en avait tous marre. Là, on peut enfin penser à l’avenir de nos deux établissements», indique la mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers.

Selon elle, le CÉD a fait preuve d’ouverture face à l’ajout de certains services dans l’établissement à l’intérieur de la PAJS, ce qui comblera certains locaux vacants actuellement durant la journée.

C’est là où se situait le nœud du problème: l’école était jugée trop grande pour son nombre d’élèves.

«Mais on a réglé en partie ce problème. Dès septembre elle va accueillir des bureaux pour la prestation de services spécialisés destinés aux élèves de la région ainsi qu’une nouvelle garderie. Ces nouveaux locataires suffiront, aux yeux du conseil, à garantir le statu quo de la polyvalente pour les cinq prochaines années», estime la mairesse.

«Par la suite, on est optimiste que la population étudiante se stabilisera et même augmentera, puisque l’économie de Saint-Quentin se porte plutôt bien depuis quatre ou cinq ans. On vit un petit boom économique et ça risque fort bien d’avoir des impacts positifs au niveau de la démographie scolaire», espère Mme Somers.

La décision étant celle du CÉD, elle doit maintenant être entérinée par le ministre de l’Éducation. À cet effet, une lettre d’appui circule actuellement dans la communauté en appui à cette recommandation.

«C’est rare que les recommandations ne suivent pas leurs cours, mais ça s’est déjà vu et on veut éviter que ça se produise ici. C’est pourquoi on estime bon de bien sensibiliser nos élus et de le faire en grand nombre», ajoute Mme Somers.

Piscine scolaire/communautaire?

Une piscine communautaire intérieure pourrait par ailleurs bien se greffer éventuellement à la polyvalente de Saint-Quentin.

«Un groupe de parents a pris ce projet en main et on (le conseil municipal) trouve que ce serait vraiment très intéressant pour notre communauté», relate Mme Somers.

«C’est une infrastructure qui manque dans le Restigouche-Ouest. Les jeunes pourraient bénéficier de cours de natation. La communauté en profiterait également. Actuellement, ceux qui veulent profiter d’une telle installation à l’année doivent se rendre à plus d’une heure de route d’ici», indique Mme Somers.

Elle souligne que le conseil approuve l’initiative, bien qu’elle soit encore embryonnaire. «Peut-être qu’une étude de faisabilité nous indiquera que ce n’est pas viable dans la région, que ce serait trop onéreux, qu’il n’y a pas la population pour une telle infrastructure. Mais pour l’instant on aime l’idée. On trouve que ce serait un très bel ajout à notre polyvalente», dit-elle.