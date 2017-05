Un immense vivier à homard à Tracadie [vidéo]

François Benoît, directeur général des Pêcheries de Chez-Nous, en compagnie de Brian Gallant, premier ministre du Nouveau-Brunswick et Serge Rousselle, député libéral de Tracadie-Sheila. - Acadie Nouvelle: David Caron

Les Pêcheries de Chez-Nous, l’un des plus grands employeurs de la Municipalité régionale de Tracadie, viennent d’ouvrir un édifice géant à Val-Comeau qui abrite des viviers pour conserver le homard. Le projet va permettre de créer une trentaine de nouveaux emplois, dont certains qui demandent des connaissances techniques.

L’inauguration officielle de l’édifice a eu lieu vendredi matin à Val-Comeau.

Le projet de 2,3 millions $ a notamment profité d’un investissement de 250 000$ du gouvernement provincial.

Les Pêcheries de Chez Nous ont également eu droit de construire l’édifice sur un lot de 2,7 hectares de terres publiques. L’ancien Club aquatique de Val-Comeau occupait cet espace auparavant, mais l’endroit est fermé depuis 2010. L’usine de transformation de l’entreprise est également située à Val-Comeau.

Selon Mario Aubin, assistant de la direction, le vivier permettra à l’entreprise, qui a été vendue à la société thaïlandaise Thaï Union Group en 2016, de mieux organiser les journées de travail des employés. Puisque le nombre de débarquements n’est jamais la même pendant la saison de pêche, les heures de travail varient d’un jour à l’autre. Le homard pourra alors être entreposé dans le vivier, selon les besoins.

«Le vivier va nous permettre d’avoir des journées plus “standards”. Les employés seront capables de retourner chez eux le soir et d’avoir une vie de famille plus stable», dit Mario Aubin.

Grâce à la présence de ce réservoir géant, l’entreprise peut aussi envisager de développer de nouveaux produits.

«À partir de maintenant, nous avons d’autres projets qui s’en viennent. L’édifice utilise de la technologie de pointe qui améliore la qualité du produit. On peut décider par exemple, si on remplit l’eau de nutriments pour nourrir le homard. Ça va nous permettre de conditionner le homard pour des produits spécifiques destinés pour des marchés comme le Japon.»

Le nouveau projet a permis de créer jusqu’à 105 emplois saisonniers, dont une trentaine dans le vivier. Certains postes demandent des connaissances techniques.

«Des employés vont devoir retourner à l’école et apprendre des nouvelles techniques.»

François Benoît, fondateur et directeur général des Pêcheries de Chez-Nous, s’est montré moins bavard que son assistant, mais il était visiblement très heureux d’assister à l’ouverture du vivier.

«Je suis très fier», a-t-il lancé.

Les Pêcheries de Chez-Nous a été fondées en 2000 par François Benoît. À l’époque, l’entreprise comptait seulement 15 employés. Aujourd’hui, elle en compte plusieurs centaines.