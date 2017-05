McGraw Seafoods crée 50 nouveaux emplois à Tracadie

Au départ, Gilles Thériault, directeur général de l’entreprise McGraw Seafoods, espérait obtenir l’aide du gouvernement provincial pour moderniser l’usine de Tracadie et conserver 150 emplois. En fin de compte, l’ajout d’équipement a permis de créer 50 postes supplémentaires.

McGraw Seafoods se spécialise dans la transformation du crabe des neiges et la rogue de hareng. Les produits sont principalement exportés au Japon et les États-Unis.

L’usine de transformation de fruits de mer a entamé un projet de modernisation de 2,9 millions $ récemment. Le gouvernement provincial y a consacré 305 000$ et offre aussi une garantie de prêt de 250 000$ par l’entremise de la Société de développement régional.

«L’argent annoncé aujourd’hui a déjà été dépensé. Nous avons agrandi l’usine. Nous avons acheté des pièces d’équipement, ce qui nous a permis de créer 50 emplois», dit Gilles Thériault.

«Nous avons réussi à faire plus de produits, car nous avons accès à d’autres pièces d’équipement. Avant notre capacité de production était limitée. En agrandissant la capacité de production, il nous fallait plus d’employés pour transformer tout ce crabe et le hareng aussi.»

M.Thériault mise sur cette modernisation pour entreprendre de nouveaux projets de recherche et de développement, mais peu de détails ont été dévoilés.

«On y croit beaucoup. Il y a plein de choses à faire dans le domaine. Il y a des choses à inventer. Des choses à améliorer.»

Ouvert en 1973, McGraw Seafoods appartient à la Première nation d’Elsipogtog depuis 2008. Selon Gilles Thériault, l’usine est un modèle d’un projet de collaboration réussi entre les autochtones et les Acadiens. En plus de créer des emplois dans la Péninsule acadienne, une partie des profits sont réinvestis à Elsipogtog.

«Nous avons pu acheter un autobus scolaire. Nous soutenons aussi plusieurs projets récréatifs dans la communauté. Chaque année, environ 100 000$ sont investis dans le programme récréatif d’Elsipogtog», explique Jake Augustine, assistant gérant de l’usine et originaire d’Elsipogtog.