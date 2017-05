Le nombre d’enfants est en hausse à Edmundston

De 2011 à 2016, le nombre d’enfants de 14 ans et moins a augmenté de 8,3% à Edmundston. Une hausse qui serait attribuable à la venue de nouvelles familles sur le territoire.

Le maire Cyrille Simard a fait de cette «nouvelle positive» le sujet de son plus récent blogue sur le site web de la municipalité.

Les statistiques du dernier recensement, dévoilées il y a quelques semaines, confirmaient une hausse de 3,4 % de la population à Edmundston pour atteindre 16 580 citoyens.

De nouvelles données révélées par Statistique Canada font état que le nombre de personnes dans la catégorie des 0 à 14 ans est en hausse.

«Nous n’avions pas de données précises pour interpréter la hausse de population confirmée par le dernier recensement, si ce n’est qu’elle était due à la venue de nouvelles familles. Mais ces statistiques publiées par classes d’âge viennent nous le prouver», a dit le maire Simard.

Cette hausse de 8,3 % (environ 200 personnes) se compare à celle recensée à Dieppe (+8,5 %) et Moncton (+9,8%). Au pays, il y a eu une majoration de 4 % dans le groupe d’âge de 0 à 14 ans. Au N.-B., on assiste à une baisse de 2%.

«On s’attend à une hausse de population dans des villes comme Dieppe et Moncton. Mais quand ça arrive aussi à Edmundston, c’est toujours une agréable nouvelle. Ça démontre que de nouvelles familles sont venues s’établir chez nous et qu’il y a plus de naissances», a ajouté le maire Simard.

Le recensement de 2011 faisait état d’une diminution de 10,2% chez les 0 à 14 ans à Edmundston.

«On peut parler d’un virage. C’est un changement majeur par rapport à ce qui se dessinait comme tendance face à la population dans notre localité. Un renouvellement positif de la population semble s’être amorcé. Nous devons consolider et soutenir ce revirement de situation», a poursuivi le maire Simard.

Selon lui, le climat économique en vigueur à Edmundston explique peut-être la hausse du nombre d’enfants.

«J’ose espérer que les emplois disponibles dans notre région y ont contribué. Nous savons que des gens originaires de la région souhaitent y revenir et le font. Nous espérons que la qualité de vie et que le fait que notre ville est dynamique y sont aussi pour quelque chose», a-t-il ajouté.

Chaque semaine, de cinq à huit poupons voient le jour au Nord-Ouest.

«On sentait plus d’élèves dans certaines classes de nos écoles. On pouvait se demander s’il s’agissait d’un déplacement de la population. Mais les statistiques démontrent clairement qu’il y a plus d’enfants maintenant sur le territoire», a indiqué le maire.