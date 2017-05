Premier pas vers le regroupement de Rogersville, Collette et Acadieville

Les dirigeants de Rogersville, Collette et Acadieville lancent un projet de regroupement. Ils espèrent créer une nouvelle communauté rurale regroupant les communautés de la «Grande région de Rogersville».

Les présidents des comités consultatifs des districts de services locaux (DSL) de Collette (Bruno Doucette), d’Acadieville (Roger Richard) et de la Paroisse de Rogersville (Kevin Arseneau), ainsi que la maire de Rogersville, Pierrette Robichaud, ont annoncé jeudi soir leur intention de mener une étude de faisabilité.

Le groupe a officiellement manifesté son intérêt pour le projet à Serge Rousselle, ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux.

«Nous souhaitons avec l’approbation du ministre d’avoir l’opportunité de regarder comment, comme grande communauté nous pouvons devenir plus forte et mieux préparée pour rencontrer les défis du futur. La grande région de Rogersville travaille déjà très bien ensemble et nous voulons évaluer les possibilités de faire ce travail de façon plus formelle et officielle», peut-on lire dans un communiqué de presse signé par les quatre meneurs de la grande région.

Une fois l’approbation du ministre accordée, un comité de citoyens sera mis sur pied afin d’effectuer les prochaines étapes du projet et sensibiliser les citoyens de la grande région sur le regroupement.

Les communautés de Rogersville, Collette, Acadieville et la Paroisse de Rogersville comptent 3433 citoyens et une superficie de 727 kilomètres carrés, selon le recensement de Statistique Canada de 2016.

À elle seule, la municipalité de Rogersville a une population de 1166 personnes sur un territoire de 7,2 kilomètres carrés.