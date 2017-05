Accros de la chanson: une finale féminine [vidéo]

Les lauréats de la 13e édition du concours Accros de la chanson, Ellie Côté (à gauche), dans la catégorie solo, et le trois membres de la formation FaSinantes (groupe). - Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

La jeune chanteuse Ellie Côté de Shédiac et le groupe FaSInantes de Caraquet ont remporté, samedi, les grands honneurs de la grande finale du concours Accros de la chanson.

Ce grand concours de musique des écoles secondaires francophones du Nouveau-Brunswick était de retour à la Polyvalente Roland-Pépin de Campbellton, un retour attendu depuis 2009.

Et cette 13e finale d’Accros de la chanson était de toute évidence un duel féminin. Que ce soit dans la catégorie groupe ou solo, tous les interprètes qui ont pris le micro étaient en effet de jeunes femmes. De fait, le guitariste (Taylor St-Coeur) et le batteur (Joseph Cooper) du trio Les 3 agités étaient les deux seuls représentants masculins de cette cuvée.

Seule derrière son piano, la jeune Ellie Côté de la Polyvalente Louis-J.-Robichaud de Shédiac a séduit les membres du jury grâce à ses deux solides prestations, dont celle de la pièce L’âme armée que l’on retrouve d’ailleurs sur l’album des finalistes 2017, une pièce poignante sur l’intimidation.

«Accros, ce fut vraiment une belle aventure», indique la jeune femme qui se laisse inspirer des choses qu’elle vit et qu’elle voit pour la composition de ses oeuvres.

«Dès que j’ai une idée, je l’écris quelque part. Mes pièces sont souvent un peu mélancoliques, car c’est surtout ce que j’écoute. Mais j’essaye d’apprendre la guitare en ce moment. Ça va peut-être faire place à quelque chose de plus joyeux», exprime la jeune femme tout sourire.

En plus d’être sacrée grande gagnante, l’auteure-compositrice-interprète a également mis la main sur le prix «Coup de cœur» du Capitol, qui lui assure la première partie d’un spectacle.

Élève de 9e année, elle compte bien continuer son chemin en musique, ainsi qu’auprès d’Accros de la chanson.

«J’ai déjà un groupe, donc je vais certainement tenter ma chance l’an prochain, mais dans l’autre catégorie. En attendant, je prévois continuer d’écrire et peut-être faire quelques spectacles», souligne-t-elle.

À l’opposé, les membres de la formation gagnante FaSInantes – Emie Robichaud, Angélique Gallien et Mylène Landry – terminent chacune leur parcours scolaire au secondaire, un parcours qui se termine toutefois de belle façon.

«Je crois parler pour les trois lorsque je dis qu’on ne s’attendait pas à l’emporter. Le calibre a été de haut niveau du début jusqu’à la fin de cette édition. On est très contente de notre performance sur scène et du résultat», exprime Mylène.

À l’aube de leurs études postsecondaires, les trois jeunes finissantes de la polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet espèrent continuer de se voir pour jouer un peu de musique de temps à autre.

«On se prépare toutes les trois pour l’université. Je crois que l’important est de mettre l’accent sur nos études. Mais on veut vraiment garder le contact, tout faire pour continuer de se voir et même faire quelques gigs ensemble pourquoi pas», indique Angélique sous les regards approbateurs de ses deux complices.

À noter que la formation FaSInantes ajoute à sa collecte le prix Coup de cœur du public. Du côté solo, c’est plutôt Jasmine Chiasson la polyvalente Louis-Mailloux qui a charmé la foule présente.

Des prestations écoutées avec attention

Dans la salle, les prestations des candidats étaient écoutées avec beaucoup d’attention non seulement par la foule, mais aussi par les membres du jury dont faisait justement partie une ancienne gagnante d’Accros de la chanson (en 2010), Katrine Noël. Cette dernière est membre de la formation acadienne bien connue les Hay Babies, une formation soit dit en passant composée de trois lauréates de ce concours.

«Juger un concours comme celui-ci, c’est une première pour moi et j’avoue avoir trouvé ça vraiment intéressant, mais aussi très difficile», confie-t-elle.

«Cela dit, comme mes consoeurs Julie (Aubé) et Vivianne (Roy), je trouvais important de pouvoir m’impliquer auprès de ce concours puisqu’il a tellement apporté à notre démarche lorsque nous étions plus jeunes», dit-elle.

Également dans la salle, l’artiste acadienne et porte-parole de l’événement, Joannie Benoit, suivait la soirée avec assiduité.

«Ce sont des jeunes vraiment talentueux et inspirants. Je sais exactement comme se sentent les jeunes en ce moment», explique celle qui a aussi tenté sa chance à ce concours en 2006. Je ne me suis même pas rendue en finale. Je suis en quelque sorte la preuve, pour tous ceux qui sont montés sur scène à un moment ou un autre dans le processus d’Accros de la chanson, que l’on peut quand même faire son bout de chemin même si on ne l’emporte pas ou qu’on ne parvient pas à la finale. Ce concours, c’est une véritable boite à outils pour les jeunes artistes», ajoute celle qui s’est d’ailleurs passablement bien débrouillée par la suite lors de la téléréalité Star Académie.