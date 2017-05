Circonscription de Caraquet: la course à l’investiture s’annonce excitante

«Il est trop de bonne heure pour parler des élections provinciales de 2018», commente Hédard Albert, le député de la circonscription de Caraquet. Pourtant, en coulisses, sa succession s’organise.

Certains se verraient bien à sa place; des membres du Parti libéral aimeraient en placer d’autres. Et de préférence des femmes!

Selon nos informations, au moins deux personnalités bien connues à Caraquet et à Bas-Caraquet ont été courtisées. En raison de leurs obligations familiales, elles ont décliné la proposition.

«C’est l’intention de tous les partis d’inciter les femmes à se présenter», élude le député Albert.

En parallèle à ces manigances politiques, la circonscription de Caraquet suscite des convoitises.

«Plusieurs personnes intéressées par la fonction sont venues me rencontrer», reconnaît l’élu qui passera la main l’an prochain.

Sans dévoiler leur identité, Hédard Albert indique qu’il les informe sur le rôle d’un député.

«Je ne décourage personne. Je leur explique les avantages et les inconvénients de ce poste, je leur raconte comment ça se passe à Fredericton.»

Majoritairement, ces candidats potentiels qui mûrissent leur réflexion sont «âgés».

«Il y a moins de jeunes, mais il est encore tôt. Il reste un an et demi avant les élections. Ce n’est pas évident de quitter son emploi dès maintenant pour se lancer en campagne. Ils ont encore le temps de se décider.»

Le maire de Bertrand, Yvon Godin, est le premier à se déclarer officiellement. Il annonce qu’il briguera l’investiture libérale lors de la convention programmée cet automne.

«Ça fait des mois que j’y pense. La politique me fascine. C’est le bon moment pour moi», confie-t-il.

Au moment des élections municipales de 2016, cet ancien enseignant et directeur d’école avait prévenu: ce mandat sera le troisième et le dernier en tant que maire – avant son élection à ce titre en 2008, il était conseiller municipal depuis 2004.

Yvon Godin s’est beaucoup impliqué au sein de la Commission des services régionaux de la Péninsule (CSR-PA) et est le vice-président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Après avoir défendu les intérêts du village de Bertrand, il souhaite passer à un autre niveau.

«Je me sens outillé pour ça. Il n’y a pas de dossiers sur lesquels je ne me sens pas à l’aise. Je veux continuer à développer notre région en misant sur la création d’emplois et la promotion touristique. La Péninsule acadienne a des richesses. À nous de bien les exploiter.»

Le maire de Bertrand entend devenir un député accessible et disponible, à l’écoute des DSL (Districts de services locaux).

«Eux aussi ont besoin de projets et d’infrastructures», considère-t-il.

Yvon Godin prend cette campagne au sérieux, il s’attend à batailler ferme.

«La lutte ne sera pas facile, mais j’irai jusqu’au bout.»

Néanmoins, il n’en fait pas une affaire personnelle. S’il n’est pas choisi par les Libéraux cet automne, il se ralliera derrière le candidat officiel.

Tout comme Hédard Albert qui, selon ses dires, restera neutre jusqu’à la convention et qui ensuite s’impliquera dans l’élection aux côtés de celui promu pour le remplacer.

«Il est temps pour moi de laisser la place à quelqu’un d’autre qui apportera du renouveau. Pour ma part, après tout ça, ce sera jeux de quilles et parties de golf.»

Maire et député?

Yvon Godin n’ira pas au bout de son mandat de maire de Bertrand s’il est investi par le Parti libéral dans la perspective du rendez-vous électoral de 2018.

Afin de mener à bien sa campagne pour le poste de député de la circonscription de Caraquet, il quittera ses fonctions, notamment celles qu’il occupe actuellement au sein de différents comités et organismes.

Dans le cas où il ne serait pas le candidat du parti, il restera maire jusqu’en 2020.

Quelle que soit la date de la fin de son mandat, Yvon Godin assure qu’il restera mobilisé pour les résidants de Bertrand.

Shippagan-Lamèque-Miscou: Wildred Roussel sera candidat

Pendant ce temps, dans Shippagan-Lamèque-Miscou, Wilfred Roussel a été confirmé, vendredi, en tant que candidat libéral en vue des élections provinciales du 24 septembre 2018.

Originaire de Le Goulet, M. Roussel a été élu pour la première fois à l’Assemblée législative le 22 septembre 2014. Il est notamment membre du Conseil des instruments législatifs et des règlements du Conseil exécutif. Le 26 janvier 2015, il a été nommé président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, section Nouveau-Brunswick. À l’international, il siège au Bureau de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.

«C’est un honneur pour moi de travailler au service des gens de Shippagan-Lamèque-Miscou et je suis profondément touché par la confiance qui m’est renouvelée aujourd’hui (vendredi)» a souligné Wilfred Roussel.