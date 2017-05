EXCLUSIF – Le gouvernement provincial se tourne vers Facebook

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick dépense de plus en plus d’argent pour l’achat de publicités sur Facebook. Si le moyen est bon pour joindre une partie importante des citoyens, le géant américain ne paie toutefois aucun impôt au Canada.

Pendant ce temps, le budget publicitaire destiné aux médias traditionnels et locaux, lui, est en chute libre.

En 2013, la province a consacré 1,18 million $ – tous ministères confondus – à l’achat de publicité dans les journaux, sur les ondes radiophoniques, sur les chaînes de télévision et sur Facebook. Le média social avait alors reçu 6440$ pour y véhiculer les messages de promotion du Conseil sur le vieillissement, de Fierté Nouveau-Brunswick, de campagne de vaccination et de prévention de la maladie de Lyme, pour ne nommer que ceux-là.

En 2016, cette ligne du budget est passée à 46 430$. Le montant d’argent total dédié à l’achat publicité dans les pages des journaux est passé de 669 700$ à 525 500$ pour la même période, alors que ceux de la télévision ont fondu de 191 060$ à 118 150$.

Le montant alloué aux publicités radiophoniques a chuté de 312 160$ à 232 270$ de 2013 à 2015, avant de remonter à 298 030 $ l’année suivante.

Un moyen plus efficace de communication

Se tourner vers l’achat de publicité en ligne est un effort conscient et direct des fonctionnaires en vue d’améliorer leurs façons de joindre la population. Plus de 900 millions de personnes utilisent Facebook partout dans le monde et d’autres s’y inscrivent tous les jours, explique Jean-François Pelletier, porte-parole.

«Nous estimons que 59% des Néo-Brunswickois ont accès à Facebook chaque jour. Nous voyons ce média social comme une médium efficace pour diffuser des informations sur nos programmes et services provinciaux.»

Il s’agit d’un moyen rentable d’atteindre un public cible à moindres coûts, comparativement aux médias traditionnels, poursuit-il.

«Cela nous permet d’utiliser et de tester une variété d’annonces sans avoir à nous limiter à un format particulier, sans images, ou juste par écrit. Le web nous permet aussi de fournir des canaux de communication supplémentaire en cas d’urgence.»

Malgré cette valeur ajoutée, l’achat de publicité en ligne avec l’argent public soulève un dilemme éthique: Facebook, par exemple, ne paie aucun impôt au Canada. Ces fonds sont envoyés directement aux États-Unis sans retour par le biais de taxation.

La province reconnaît avoir une obligation «d’acheter local» et d’appuyer les médias traditionnels du territoire, et c’est ce qu’elle fait, dit le porte-parole.

«En outre, la radio locale et la publicité imprimée représentent plus de 75% de notre budget publicitaire. La publicité Facebook ne représente que 5% du budget publicitaire total de la province.»

Un irritant selon l’Association de la presse francophone

L’achat publicitaire des gouvernements au GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple) irrite dans le domaine de la presse écrite.

Le président de l’Association de la presse francophone, Francis Sonier, parle d’une pratique «fatigante» qui ne s’estompe pas malgré les efforts de sensibilisation auprès des instances gouvernementales.

«On a des médias locaux qui desservent très bien les populations des provinces canadiennes et eux ils mettent de l’argent ailleurs. Ça dérange. On donne de l’argent à des compagnies qui ne paient pas d’impôt ni au Nouveau-Brunswick, ni au Canada.»

Les revenus publicitaires sont en chute libre depuis plusieurs années dans le secteur de la presse écrite. L’industrie canadienne, dans son ensemble, subit une baisse de revenu de 1,5 million $ par année, explique celui qui est également éditeur de l’Acadie Nouvelle.

Cet argent est utilisé pour assurer le bon fonctionnement des salles de presse. Quand elles disparaissent, dit-il, c’est la nouvelle d’intérêt locale qui part avec elles.

«On utilise toutes les occasions qu’on a pour soulever cette question auprès du gouvernement fédéral. C’est l’argent de nos taxes, des contribuables, qui sort du pays, mais qui n’a aucun impact de retour.»

L’arrivée du web 2.0 a bouleversé l’univers de la presse. Ceux qui ont survécu y sont parvenus en innovant, notamment par le biais d’un virage numérique. Mais le financement principal des médias privés demeure la vente publicitaire.

«À l’Acadie Nouvelle, on fait des efforts pour tirer profit du web, qui était une menace au départ. C’est une nouvelle occasion d’affaires. Je ne dis pas que c’est facile, que ça rapporte autant, mais nos efforts sont là maintenant.»