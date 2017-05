Fentanyl: à quand un meilleur accès à l’antidote au N.-B.?

Plusieurs intervenants réclament un plus grand accès à la naloxone, un composé chimique qui inverse les effets des opioïdes comme le fentanyl. - Archives

Plusieurs intervenants réclament un plus grand accès à la naloxone, un composé chimique qui inverse les effets des opioïdes comme le fentanyl, responsable de centaines de décès à travers le pays.

Face à la crise, l’Ontario a permis aux pharmaciens d’offrir des trousses de naloxone injectable gratuites. La substance permet de bloquer les récepteurs sollicités par les opioïdes et de mettre un terme à l’arrêt respiratoire causé par une surdose.

Plusieurs milliers de kits ont été distribués en Ontario dans les bureaux de santé publique, les pénitenciers provinciaux et les organismes communautaires qui exploitent des programmes d’échange de seringues.

Le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador a déjà déployé 1 200 trousses dans 89 lieux stratégiques.

Jusqu’à présent, le Nouveau-Brunswick n’a pas pris de mesures aussi radicales et la province ne rembourse pas l’achat de naloxone. Un groupe de travail de travail a été mis sur pied pour «se préparer et répondre à la venue du fentanyl», indique Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef par intérim.

«Nous continuons à surveiller la situation au Nouveau-Brunswick et à consulter les autres juridictions pour mieux comprendre les défis auxquels elles font face et les leçons qu’elles ont apprises, incluant leurs façons de rendre la naloxone disponible au public.»

Depuis mars 2016, l’antidote aux opiacés est disponible sans ordonnance au Canada. Le public peut se procurer l’injection en pharmacie pour environ 40$. Cependant, le produit peut être difficile à trouver.

«Ce ne sont pas toutes les pharmacies qui vont en avoir en inventaire», souligne Paul Blanchard, directeur général de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick.

Il demande que la naloxone soit couverte par la province et distribuée à plus grande échelle. «On pense qu’on a un rôle à jouer», insiste Paul Blanchard.

«On regarde d’un oeil inquiet ce qui se passe dans l’Ouest du Canada et on anticipe qu’on va avoir des problèmes de fentanyl ici au Nouveau-Brunswick. Le fentanyl est présent et il faut en discuter.»

M. Blanchard craint les effets du nouveau programme de surveillance pharmaceutique. Les pharmaciens recevront bientôt des alertes électroniques en temps réel lorsqu’un client a obtenu une grande quantité ou plusieurs ordonnances pour certaines substances présentant un risque de dépendance.

Le gouvernement espère ainsi lutter contre l’abus d’opioïdes sur ordonnance et d’autres médicaments réglementés. Cela inclut par exemple le Dilaudid, le Percocet, le Ritalin ou l’Ativan.

Selon M. Blanchard, ce nouveau système risque d’encourager certains clients à se se procurer illégalement des opioïdes comme le fentanyl. «Il va y avoir moins d’abus, mais ça va aussi créer un marché», dit-il.

Julie Dingwell, directrice de Sida Saint-Jean, réclame elle aussi un accès plus étendu au naloxone. L’organisme qui vient en aide aux toxicomanes a organisé une collecte de fonds pour acheter 25 kits d’antidote et former ses clients à leur utilisation.

«On devrait identifier les groupes comme le nôtre capables de distribuer du naloxone à travers la province, lance-t-elle. Il faut le rendre le plus accessible possible, la naloxone peut sauver des vies»

Pour le moment, seules les équipes de la GRC et d’Ambulance Nouveau-Brunswick ont accès à la naloxone.

Les ambulanciers ont de plus en plus recours au naloxone

Les véhicules d’Ambulance NB sont équipés de naloxone depuis 2007. Le produit est utilisé en cas de surdoses aux opioïdes.

«Si le patient a pris de la morphine, du fentanyl ou de la méthadone, les travailleurs paramédicaux sont préparés à donner ce médicament, explique Brian Attfield, coordonnateur de la qualité clinique chez Ambulance NB. En cas de surdose, le niveau de conscience du patient et ses capacités nerveuses vont diminuer rapidement et il va finir par arrêter de respirer.»

En 2013, Ambulance NB a dû administrer du naloxone à 53 patients. En 2016, 127 personnes en ont reçu lors des interventions du service paramédical.

Le recours à l’antidote s’est encore accéléré au cours des derniers mois. Du 1er janvier au 20 avril 2017, 87 patients ont été traités au naloxone.

Est-ce que cela signifie que les cas de surdoses sont plus fréquents?

Pas forcément répond Brian Attfield. «En raison de la couverture médiatique, les paramédicaux sont plus à l’aise avec l’utilisation du naloxone. Ils ont aussi reçu de la formation qui les encourage à s’en servir plus souvent parce que c’est simple et sécuritaire», dit-il

Au cours des derniers mois, Ambulance NB a changé le protocole entourant l’administration de naloxone, les ambulanciers peuvent désormais administrer 0.8 milligramme au lieu de 0.4 milligramme.

«On sait que le fentanyl qui se trouve dans la rue est beaucoup plus fort et ne répond pas de la même façon», précise M. Attfield.

Des surdoses d’opioïdes mortelles

L’Acadie Nouvelle a obtenu les statistiques sur les décès liés à une surdose de stupéfiants auprès des Services des coroners de la province.

En 2016, 34 Néo-Brunswickois sont décédés à la suite de consommation de drogue. Dans huit cas, les opioïdes étaient directement responsables du décès. Dans 15 autres cas, la présence d’opioïdes a été détectée en plus d’autres drogues.

Depuis le début de l’année 2017, six cas de surdose de drogue mortelle ont été recensés. Trois d’entre eux étaient uniquement liés à la consommation d’opioïdes. Dans un autre cas, les opioïdes étaient combinés à une ou à plusieurs autres drogues.

Trois décès étaient reliés au fentanyl en 2016. La substance serait également responsable de la mort d’une femme de la Première Nation d’Esgenoôpetit, le 11 avril 2017 près de Néguac. Ces chiffres pourraient être plus élevés alors que plusieurs dossiers font encore l’objet d’une enquête.

Jack Kalil pourra mieux identifier les abus et les cas de dépendance pharmaceutique. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Les abus médicamenteux seront mieux contrôlés par les pharmaciens

Un programme de surveillance pharmaceutique aidera les pharmaciens néo-brunswickois à identifier les patients qui présentent un plus grand risque de dépendance.

Simon Delattre

Depuis novembre 2016, les médecins et les pharmaciens ont accès à un système informatique commun qui affiche, en temps réel, les antécédents des patients qui font préparer leur ordonnance dans toute pharmacie au Nouveau-Brunswick.

Où qu’il soit, le pharmacien peut avoir accès aux résultats de laboratoire: rapports d’imagerie diagnostique, données sur les visites à l’hôpital et ordonnances.

À partir de l’année prochaine, le pharmacien recevra une alerte lorsqu’un patient a reçu, sur une courte période de temps, une importante quantité de médicaments contrôlés comme les benzodiazépines, ou les opioïdes. C’est le cas par exemple du Dilaudid, du Percocet, du Ritalin ou de l’Ativan.

Le système détectera également si ces substances ont été prescrites par différents médecins ou fournies par différentes pharmacies.

D’après le ministre de la Santé, le nombre d’ordonnances de stupéfiants est à la hausse au cours des dernières années.

Sam Lanctin, registraire de l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick explique que ces renseignements aideront à déceler les cas de consommation compulsive et de dépendance à certains médicaments psychoactifs.

«Notre mandat, c’est l’intérêt supérieur du public. Ça donnera aux pharmaciens plus d’informations pour évaluer une situation et juger quelles mesures prendre», mentionne Sam Lanctin.

«La première option c’est de parler avec le patient pour mieux comprendre la situation et le sensibiliser. Ça peut être une consultation avec les médecins s’il y a eu plusieurs ordonnances ou avec les pharmaciens d’autres pharmacies. Ça permettra de mieux juger de la nécessité du médicament, de s’assurer que les doses ne sont pas trop fortes et trop fréquentes, le pharmacien peut ensuite décider de modifier ou de refuser l’ordonnance.»

Ce programme de surveillance des médicaments n’est pas accompagné de règlements spécifiques ou de nouvelles directives pour les professionnels de la santé. Ces derniers sont déjà formés à l’enjeu de la pharmacodépendance, rappelle Paul Blanchard, directeur général de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick

«C’est le jugement professionnel qui prime, précise-t-il. C’est un outil de travail, mais ça n’interdit pas au médecin de prescrire un médicament.»

Actuellement, le système ne prend pas en charge d’autres fonctionnalités comme les alertes en cas d’interactions médicamenteuses.

«Ce n’est pas très avancé, j’ai travaillé plusieurs années en Colombie-Britannique où le système est plus sophistiqué», juge Jack Khalil, pharmacien installé à la Place Champlain de Dieppe.

Il reconnaît cependant que le nouvel outil facilitera son travail.

«Ça nous aide à retrouver l’historique des patients qui se rendent à différentes pharmacies. S’il y a eu plusieurs prescriptions, on va vérifier quand les médicaments ont été distribués et on aura la possibilité d’annuler la prescription», dit-il.