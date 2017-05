Les Grands So-Tés de Grand-Sault raflent six prix

La troupe de théâtre les Grands So-tés est repartie du Festival de théâtre communautaire en Acadie avec six récompenses. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

La troupe de théâtre les Grands So-tés est repartie du Festival de théâtre communautaire en Acadie les mains pleines de récompenses.

L’événement, qui en était cette année à sa 19e édition, s’est déroulé au cours de la fin de semaine à Kedgwick ainsi qu’à Saint-Quentin.

Les représentants de la région de Grand-Sault ont récolté pas moins de six prix qui ont été remis dimanche après-midi lors d’une cérémonie présentée au théâtre Fatima de Kedgwick.

La troupe les Grands So-tés a reçu le prix de la meilleure production, du meilleur texte original, de la meilleure conception technique ainsi que le Prix coup de foudre du public.

Kim Lavoie-Cyr a remporté pour sa part le prix de la meilleure comédienne dans un rôle principal alors que son partenaire de plateau, Jérémie Michaud, a été sacré meilleur acteur de soutien.

Maudites coupures

C’est grâce à leur pièce Maudites coupures que les Grands So-tés ont pu rafler toutes ces récompenses.

La pièce raconte avec humour et exagération les effets des compressions budgétaires sur les services de santé et les services offerts à la population.

«C’est pratiquement gênant de recevoir autant de prix! Notre but une fois ici était de s’amuser et de vivre une expérience en décrochant de tout», a affirmé Kim Lavoie-Cyr à l’issue de la cérémonie de fermeture du festival.

Le scénario de la pièce Maudites coupures a été élaboré au moment où des menaces de fermeture du service d’urgence la nuit à l’Hôpital général de Grand-Sault planaient sur la communauté.

La comédienne a indiqué que les auteures de la pièce ont épluché les articles de journaux portant sur ce sujet afin de rédiger le scénario de Maudites coupures.

«Le Festival de théâtre communautaire en Acadie, c’est un univers festif où on s’amuse avec les autres et où on partage notre passion commune pour le théâtre», explique Kim Lavoie-Cyr.

Outre les Grands So-Tés de Grand-Sault, six troupes du Nouveau-Brunswick ont présenté des pièces de théâtre tirées d’un répertoire varié où plusieurs ont présenté des textes originaux.

La troupe à Perloup de Kedgwick, La Vieille Tapisserie de Saint-Quentin, L’Acadiemie de théâtre de Beresford, les Productions LaRoc de Shippagan et La Maison de la Culture inc., le Théâtre des Alentours de Tracadie ainsi que la Troupe de théâtre communautaire Mathieu da Costa ont pris part au festival qui était organisé par le Conseil provincial des sociétés culturelles.

Encore des lauréats

Parmi les autres lauréats du 19e Festival de théâtre communautaire en Acadie, notons Florence Blanchet, de la Vieille Tapisserie de Saint-Quentin, qui a reçu le prix de la meilleure comédienne dans un rôle de soutien.

L’Acadiemie de théâtre de Beresford a pour sa part remporté le prix de la meilleure scénographie alors que le prix de la meilleure mise en scène a été décerné à la Vieille Tapisserie de Saint-Quentin.

Henri Hachey, de l’Acadiemie de théâtre de Beresford, a raflé le prix du meilleur acteur dans un rôle principal. Enfin, le prix Coulisses a été décerné à la Troupe à Perloup de Kedgwick.

Cédric Comeau, le président du comité organisateur de l’événement, a indiqué se réjouir de la diversité des œuvres présentées dans le cadre du festival et de la complicité entre les participants une fois hors scène.

«Ce fut du théâtre de très grande qualité», résume-t-il.

«L’achalandage en salle a de plus été fort satisfaisant cette année», a quant à elle tenu à souligner France H. Levesque, la directrice générale de la Société culturelle des Hauts-plateaux.

En 2018, Shippagan et Lamèque accueilleront le 20e Festival de théâtre communautaire en Acadie. Les organisateurs promettent d’ores et déjà de souligner en grand cet anniversaire symbolique.