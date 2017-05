Grand-Sault: des heures difficiles pour les resto-bars

Depuis à peine cinq mois, deux resto-bars qui sont situés sur le boulevard Broadway, une importante artère commerciale de la région, ont définitivement fermé leur porte.

Le Laid Back Pub s’est récemment ajouté au Club D Lounge, qui avait cessé de servir ses clients au moment d’entamer la nouvelle année.

«Les resto-bars d’ici vivent des moments difficiles avec une économie stagnante, des emplois qui se font rares et des taxes élevées. Tout ça a des répercussions sur les dépenses des consommateurs», explique d’entrée de jeu Luc Erjavec, le vice-président en Atlantique de l’organisme Restaurants Canada.

Selon lui, l’augmentation de 33% en 2017 des cotisations que doivent verser les entreprises à Travail sécuritaire NB et les augmentations de tarifs imposés le 1er mai aux bars sportifs par les câblodistributeurs n’a rien pour améliorer la situation générale de l’industrie des bars et restaurants.

«C’est amplement suffisant pour qu’un propriétaire de bar dise assez c’est assez», illustre Luc Erjavec.

M. Erjavec aimerait voir la Société des alcools du Nouveau-Brunswick accorder des rabais aux commerces qui achètent de l’alcool en grande quantité, mais qui doivent payer le même prix qu’un particulier qui se procure une seule bouteille bière ou de vin.

«La Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et le Maine offrent des prix de vente en gros pour les boissons alcoolisées. En plus d’un prix moindre pour la bière, le Québec dispose également d’un salaire minimum de 9,45$ de l’heure pour les serveurs, qui tient compte des pourboires et qui est inférieur au salaire minimum du Nouveau-Brunswick», déplore le porte-parole de Restaurants Canada.

Toujours selon Luc Erjavec, la marge de profit des propriétaires de bars et de restaurants se situe à peine à 6%, ce qui rend l’atteinte de la rentabilité parfois difficile.

À Grand-Sault, le Kozy Resto Bar est désormais l’unique établissement licencié situé sur le boulevard Broadway et l’un des trois seuls resto-bars de la municipalité à être toujours ouvert.

«La business n’est plus la même de nos jours. Ce sont les appareils de loterie vidéo qui me maintiennent en vie», explique Maurice Rivard, le propriétaire de l’endroit.

«L’interdiction de fumer à l’intérieur des bars et sur les terrasses a porté un dur coup à l’industrie», croit-il.

Selon lui, les campagnes de sensibilisation contre l’alcool au volant ont également contribué à la baisse d’achalandage dans de nombreux bars de la province.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) estime pour sa part que l’industrie des bars et des restaurants ne se portent pas nécessairement plus mal que les autres secteurs d’activités économiques au Nouveau-Brunswick.

«Toutes les augmentations salariales successives et les hausses de cotisations aux gouvernements ont porté un dur coup au secteur de la restauration», assure Louis-Philippe Gauthier, le directeur des affaires provinciales de la FCEI au Nouveau-Brunswick.

Christine Levesque, la directrice générale de la Chambre de commerce de la Vallée, raconte que c’est à Grand-Sault où l’on retrouvait à une époque pas si lointaine le plus grand nombre de resto-bars par habitant dans tout le pays.

«Il y avait autrefois à Limestone une base militaire américaine et plusieurs soldats venaient festoyer à Grand-Sault. C’était une époque florissante pour les bars. Avec sa fermeture il y a une quinzaine d’années, c’est une tout autre réalité qui s’est installée depuis», se rappelle-t-elle.

«Voir des fermetures comme ça c’est certain que c’est dommage. Reste toutefois qu’il y a plusieurs beaux projets de développement pour le boulevard Broadway qui sera revampé», se console Christine Levesque.