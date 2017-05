Mégaterrain de camping à Shediac: les autorités rassurées, les opposants sceptiques

Si les autorités municipales se disent rassurées par les résultats de l’étude d’impact environnemental du projet de mégaterrain de camping à Shediac, les opposants demeurent sceptiques. Le terrain de camping de 700 places doit encore franchir plusieurs étapes avant de devenir réalité.

Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux a reçu l’étude réalisée par WSP Canada pour le compte des promoteurs du camping, vendredi. Maintenant, le gouvernement provincial doit procéder à une révision technique du document de près de 200 pages et les promoteurs doivent tenir une consultation publique.

«Durant l’examen en vue d’une décision, le promoteur doit démontrer que le public et les autres intervenants susceptibles d’être touchés ont eu l’occasion de formuler leurs commentaires. Le promoteur doit, dans un délai de 60 jours, présenter un compte rendu de ces commentaires, y compris ses réponses, à la Direction de l’évaluation des projets (gouvernement)», explique le gouvernement sur son site web.

Selon le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, le processus décisionnel qui peut mener à accepter ou à rejeter un rapport d’étude d’impact environnemental peut parfois prendre jusqu’à un an.

«Ça peut prendre des mois avec les allers et les retours entre nous et les demandant. On peut avoir des questions, on peut faire des tests. J’ai vu des études d’impact environnemental prendre un mois et j’en ai vu prendre un an. Ça dépend vraiment de la complexité de la demande», a souligné Marc André Chiasson, porte-parole du ministère de l’Environnement.

Si le gouvernement provincial venait à donner le feu vert au projet après avoir fait son analyse de l’étude et avoir contre-vérifié les faits avancés, il restera encore tout un processus au niveau municipal à franchir pour le futur camping quatre étoiles.

«Ils ne sont pas prêts à ouvrir demain. Il y a un processus auprès du ministère de l’Environnement et il y a des conditions aussi au zonage. Il y a beaucoup d’autres choses qui doivent être soumises au conseil municipal avant l’approbation finale», a expliqué le maire de Shediac, Jacques LeBlanc.

Une étude d’impact sur la circulation doit entre autres être soumise au conseil municipal de Shediac.

L’étude préparée par WSP Canada parle du projet de camping de 700 places comme étant «un exemple à suivre» en matière de respect de l’environnement. Arthur Melanson, porte-parole d’un groupe d’opposants au projet de camping exprime des doutes.

«Ce sont de très beaux mots, mais est-ce que ce sont des mots qui sont fondés sur quelque chose de solide? Si on regarde à ça, nous on voir le terrain qui fait partie des discussions, on voit ça comme un terrain marécageux qui retient l’eau en cas de pluie et qui filtre l’eau. Ce terrain-là est aussi tout juste à côté d’un estuaire qui se vide dans la plage Parlee. Alors, comment feront-ils pour contrôler l’eau de surface et empêcher qu’elle se vide dans la baie pendant qu’ils construisent le camping», a-t-il confié à l’Acadie Nouvelle.

M. Melanson rappelle que son groupe ne s’oppose pas au développement d’un nouveau terrain de camping, mais à l’utilisation du terrain de 25 hectares entre les routes Parlee Beach et Pointe-du-Chêne.

«Nous sommes opposés à la destruction d’un terrain marécageux. C’est ça qu’on veut protéger. Ce n’est pas que nous sommes contre les terrains de camping», a insisté M. Melanson.

L’étude d’impact environnementale préparée par WSP Canada peut être consultée sur le site du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux.