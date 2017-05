Où est réinvesti l’argent de la Chasse à l’as de Lamèque?

Les mardis soir, au moment d’additionner les ventes de la semaine, les bénévoles de la Chasse à l’as de Lamèque arrivent invariablement à des totaux à six chiffres et toujours plus importants. Le 25 avril, ils étaient de 573 528$; le 9 mai, de 642 654$. Dans cette logique, les comptes de ce mardi soir devraient être encore plus gros.

La moitié de cet argent est versée à la paroisse Saint-Pierre de Lamèque. Ce qui, de semaine en semaine, lui procure une confortable assise financière.

Que deviennent ces revenus? Ils ne dorment pas sur un compte en banque. L’équipe administrative de la paroisse les réinvestit.

Grâce à la Chasse à l’as, la paroisse Saint-Pierre de Lamèque peut rénover ses églises. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Parce qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même, une partie de ces sommes servent à l’entretien des églises. Toutes celles des îles Lamèque et Miscou ont eu ou vont avoir droit à un coup de jeune.

Le plancher et les tapis de l’église Saint-Pie X, à Pigeon Hill, ont été changés. La toiture, les pavés extérieurs, le cimetière et les fenêtres vont être rénovés.

Même plan de travaux pour l’édifice de Sainte-Cécile, de Miscou, de Lamèque et de Sainte-Marie-Saint-Raphaël où en plus une chaise élévatrice sera installée.

«On va aussi réaménager le presbytère. Ce sera la première fois depuis 30 ans. On est à l’étroit», révèle le père Patrick McGraw.

Grâce à ces gains, le projet d’une cuisine communautaire dans le sous-sol de l’église de Lamèque va devenir réalité.

«On pourra y programmer des repas collectifs, y préparer des repas pour les personnes dans le besoin. Elle devrait être prête en septembre», poursuit le curé.

Les organisateurs de cette lucrative loterie ne prêchent pas seulement pour leur paroisse.

«On peut soutenir notre communauté, l’esprit léger», sourit Jackie Plourde, l’adjointe pastorale.

Et elle ne s’en prive pas, sans pour autant donner à tort et à raison.

Des dons ont été accordés au Gouvernail, un foyer pour jeunes en difficulté à Shippagan (1000$), au Comité d’un nouveau pont reliant Shippagan à l’île de Lamèque (5000$) et pour la distribution de déjeuners à l’école communautaire de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, L’Étincelle (2000$).

Quelques exemples parmi tant d’autres. Le centre d’activités pour personnes à besoins spéciaux, La Ruche, à Lamèque, a également profité de cette aubaine financière.

Un tableau interactif tout-neuf et moderne de 65po, sur roulettes, a été livré la semaine dernière à l’établissement.

«Il a coûté 6800$. Ça faisait deux ans que j’avais entamé des démarches pour en acheter un, mais c’était trop cher. J’avais laissé tomber. Et puis, la paroisse est venue nous voir pour nous demander si on n’avait pas besoin de quelque chose. J’ai sauté sur l’occasion», explique Line Lanteigne, la directrice.

Les personnes inscrites au centre – elles sont une vingtaine – utiliseront ce nouvel outil pédagogique dans les prochains jours.

«Ça va nous aider sur le plan éducatif et aussi sur le plan social. On va les rassembler autour d’activités ludiques et des jeux», ajoute la responsable.

Line Lanteigne avoue acheter chaque semaine des billets pour la Chasse à l’as. «À titre personnel», précise-t-elle.

Comme tous les participants, elle espère être celle qui aura le numéro gagnant et qui pigera cet insaisissable as de cœur. Ses rêves de millions ne sont pas la seule raison qui l’incite à jouer.

«Je sais ce qu’il y a derrière chaque billet vendu. Je sais que ça fait du bien et que ça aide concrètement le monde de chez nous.»