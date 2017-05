The Story of Us: une vingtaine de sénateurs demandent à CBC de s’expliquer

Une scène de la série télévisée Canada: The Story of Us.

Sous le leadership du sénateur acadien René Cormier, plus de vingt sénateurs et sénatrices demandent des clarifications de manière officielle à CBC/Radio-Canada au sujet du contenu, de la diffusion et de la distribution future du controversé documentaire Canada: The Story of Us.

En cosignant la lettre envoyée par le sénateur Cormier au président-directeur général Hubert Lacroix, ces parlementaires issus de partout au Canada affirment joindre leur voix «aux nombreux Canadiennes et Canadiens qui déplorent certains des choix historiques et le contenu du docudrame Canada: The Story of Us».

«Tout en reconnaissant le fait que la production d’un docudrame captant la grande histoire canadienne dans toute sa diversité et sa complexité culturelle, linguistique, et communautaire est certainement un énorme défi, nous sommes d’avis qu’il est de la responsabilité du diffuseur public d’assurer une représentation adéquate de l’histoire et de la diversité de notre pays», déclare le sénateur Cormier.

Destinée à servir d’outil pédagogique dans les écoles canadiennes et dans les centres touristiques du pays pour faire connaître l’histoire du Canada, cette série d’une dizaine épisodes de quarante-cinq minutes chacune fait l’objet de nombreuses critiques depuis le début de sa diffusion sur les ondes de CBC.

«Des historiens, élus et leaders communautaires de partout au pays ont fait valoir que l’approche éditoriale et certaines des informations présentes ou absentes dans ce docudrame induisent en erreur les Canadiennes et Canadiens sur leur histoire commune», souligne le sénateur Cormier dans un communiqué de presse.

La lettre stipule notamment qu’aux yeux des signataires, «la série occulte complètement un des événements fondateurs de notre pays, la déportation des Acadiens».

Les sénateurs soulignent également que la contribution de nombreux peuples, dont les Acadiens, «à la construction du Canada semble minimisée».

«Nous pensons que notre diffuseur public a fait preuve d’un manque de sensibilité envers les différents groupes culturels et les communautés minoritaires lors de la production et de la diffusion de ce docudrame et que des explications supplémentaires doivent être fournies aux Canadiennes et Canadiens, concernant le financement alloué à cette production et aux intentions de notre télédiffuseur public quant à une future utilisation et distribution de ce docudrame hautement critiqué», ajoute-t-il.

Les signataires souhaitent notamment savoir à combien s’élèvent les contrats de production signés entre CBC et Bristow Global Media et si l’argent provient d’un programme de financement du ministère du Patrimoine canadien ou du Fonds Canada 150.

Ils souhaitent également savoir si CBC compte traduire la production en français et la diffuser dans les écoles des communautés francophones et acadiennes du pays.

En plus de M. Cormier, six des neuf sénateurs Néo-Brunswickois ont signé la lettre, soit les indépendantes Pierrette Ringuette et Nancy Hartling, de même que les conservateurs Carolyn Stewart-Olsen, Paul McIntyre, Percy Muckler et Rose-May Poirier.

Le nom des libéraux Joseph Day et Sandra Lovelace Nicholas n’apparaissent pas dans la liste des signataires.

Des copies de la lettre ont également été envoyées aux ombudsman de CBC (Esther Enkin) et de Radio-Canada (Guy Gendron).