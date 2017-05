Vol à main armée: un homme recherché en tant que personne d’intérêt

Le Service régional de Codiac de la GRC sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 26 ans qui représente une personne d’intérêt en lien avec un vol à main armée.

Le 12 mai, vers 12h30, un homme est entré dans un dépanneur de la rue Humphrey, à Moncton et a montré une arme à feu au commis. Le suspect a pris la fuite, à pied, avec une somme d’argent non dévoilée. Personne n’a été blessé dans l’incident.

La GRC souhaite parler à Marshall Vuozzo, 26 ans, une personne d’intérêt dans cette affaire.

Marshall Vuozzo est un homme de race blanche. Il a une carrure mince. Il mesure 5 pi 10 po et pèse 180 livres. Il a les cheveux et les yeux bruns. Il a des tatouages distinctifs sur les deux mains. Le mot «Red» est tatoué sur sa main droite et le mot «Bull» est tatoué sur sa main gauche. Les mots sont en caractères stylisés.

Marshall Vuozzo pourrait être armé et dangereux. Si vous l’apercevez, ne l’approchez pas et ne lui parlez pas, mais communiquez plutôt immédiatement avec la police.

Quiconque croit savoir où Marshall Vuozzo se trouve est prié de communiquer avec le Service régional de Codiac au 506-857-2400.