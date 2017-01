Thane Dunn recréera un des plus grands spectacles d’Elvis Presley à Moncton

Dimanche, 14 janvier 1973. Ce jour-là, pendant que l’Amérique zieute le Super Bowl VII, Elvis Presley présente en direct du Honolulu International Center, via satellite, son spectacle Aloha from Hawaii dans tous les pays d’Asie et d’Europe. Au total, en tenant compte des Nord-Américains qui ont dû attendre au 4 avril avant de le visionner à leur tour, près de 1,5 milliard de personnes ont vu cet événement qui est considéré comme l’une des plus grandes performances du King.

Quarante-quatre ans plus tard, plusieurs fanatiques d’Elvis paieraient une petite fortune afin de remonter dans le temps, tel Marty McFly dans Retour vers le futur, pour vivre (ou revivre) ce spectacle historique.

Et bien c’est justement ce voyage dans le passé que propose Thane Dunn, le samedi 28 janvier, au Casino Nouveau-Brunswick de Moncton.

Le temps d’un soir, le célèbre imitateur d’Elvis, en compagnie de ses Cadillac Kings, entend recréer de toutes pièces les grands classiques d’Aloha from Hawaii, à commencer par Blue Hawaii, My Way et Suspicious Minds.

Thane Dunn promet de casser la baraque. Non seulement l’artiste de Moncton s’exécutera-t-il dans une réplique du costume que portait Elvis lors d’Aloha from Hawaii, mais il pourra aussi compter sur la présence de Bill Baize, qui a été l’un des principaux choristes du roi du rock’n’roll entre 1971 et 1976.

«Je suis très excité par la présence de Bill. Il possède toujours sa merveilleuse voix de ténor. Ce spectacle, j’en rêve depuis longtemps. Et là, je vais pouvoir réaliser ce rêve en compagnie d’un gars qui était sur la scène avec Elvis le 14 janvier 1973. C’est incroyable! Nous allons avoir du fun et j’adore avoir du fun!», affirme Thane Dunn.

«Je suis d’autant plus honoré que Bill m’a dit que c’était la première fois qu’il allait accompagner un imitateur d’Elvis sur scène. J’ai de la difficulté à croire que c’est vrai, mais c’est ce qu’il m’a raconté», révèle-t-il au sujet de Baize que Presley décrivait comme l’une des plus splendides voix dans le monde.

De plus, comme l’avait fait Elvis en 1973 en remettant une partie des profits d’Aloha from Hawai à la Fondation Kui Lee, spécialisée dans la recherche sur le cancer, Thane Dunn fera un don à la clinique d’oncologie Dr. Sheldon H. Rubin, par l’intermédiaire des amis de la Fondation de l’Hôpital de Moncton. L’épouse de Dunn, Mélanie, est une survivante d’un cancer de l’ovaire et elle est en rémission depuis maintenant cinq ans.

«La clinique et son personnel ont bien pris soin d’elle. Mélanie est mon rocher, mon inspiration et la mère de mon enfant. Nous serons toujours reconnaissants pour ce qu’ils ont fait et il est temps maintenant de donner à mon tour», explique-t-il.

Par ailleurs, Thane Dunn avec une autre excellente nouvelle à annoncer. À compter du 4 mars 2018, lui et ses Cadillac Kings entameront une série de sept spectacles à bord d’un immense bateau de croisière en route vers les Caraïbes.

«J’ai tellement hâte de vivre cette expérience. Je vais même avoir des invités spéciaux. C’est bien simple, j’ai l’impression que je vais vivre mon propre Love Boat (La croisière s’amuse)», s’exclame-t-il en faisant allusion à la célèbre série américaine des années 1970 et 1980.