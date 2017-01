Le Festival Inspire obtient une reconnaissance internationale

Une murale du Festival Inspire à Moncton figure au palmarès des meilleures œuvres 2016 d’un mouvement international d’art urbain. Une nouvelle qui arrive à point nommé pour l’événement en recherche de financement pour son prochain rendez-vous qui se tiendra du 10 au 16 juillet.

La collection choisie par l’organisme international I Support Street Art rassemble des murales de plusieurs pays, dont l’Irlande, les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, la Grèce, la Russie, et la Grande-Bretagne. Quelques œuvres réalisées au Canada se retrouvent parmi les 77 pièces choisies. L’immense murale créée par l’illustrateur néerlandais, Eelco van den Berg, sur un mur du manoir de Moncton, fait partie de cette prestigieuse collection.

La directrice générale du Festival Inspire, Lisa J. Griffin, souligne que cette nouvelle crée un réel engouement autour de l’événement. La liste a été publiée sur le site web de l’organisme I Support Street Art et sur sa page Facebook qui attire des milliers d’internautes.

«C’est une très bonne nouvelle. L’organisme a publié aussi notre appel aux artistes et on commence à recevoir des appels d’un peu partout dans le monde. Par exemple, j’ai eu un courriel d’un artiste de l’Argentine. C’est différent des autres années et c’est très excitant», a déclaré Mme Griffin.

Le mouvement I Support Steet Art qui existe depuis 2010 publie, chaque année, la collection de ses œuvres favorites à travers le monde. L’organisme a contacté les responsables du festival pour qu’ils envoient des photos des œuvres. La murale choisie a été photographiée par Louis-Philippe Chiasson de Moncton.

Les organisateurs du prochain Festival Inspire ont de grands espoirs. S’ils obtiennent le financement qu’ils souhaitent, ils envisagent d’apporter quelques nouveautés à l’événement.

En 2016, le festival avait un budget de près de 180 000$ et en 2017, ils aimeraient bien pouvoir atteindre 250 000$ afin de réaliser leurs rêves les plus fous. En plus de la ville de Moncton et du gouvernement provincial, ils espèrent obtenir du financement du gouvernement fédéral et du secteur privé. Leur but est de revitaliser le centre-ville et de lui donner un peu de couleurs par des fresques, des installations et une semaine d’activités. Depuis sa fondation en 2015, 24 murales ont été réalisées un peu partout dans la ville. Le directeur artistique du festival, Matt K. Williston, mentionne qu’entre trois et 13 murales seront créées en 2017, dépendant des fonds qu’ils auront recueillis.

Lisa K. Griffin indique qu’ils souhaitent notamment inclure un caractère éphémère au festival en créant une série d’installations qui ne durent que quelques heures un peu comme l’événement Nuit blanche à Toronto, mais à plus petite échelle.

«On aimerait mettre un petit caractère éphémère dans le festival parce que la plupart de ce qu’on a jusqu’à maintenant ce sont des œuvres permanentes. Le festival pourrait être plus grand si on reçoit le financement attendu. Il y a beaucoup d’excitation en raison du 150e anniversaire du pays», a-t-elle ajouté.

La programmation du 3e Festival Inspire deux mois avant la tenue de l’événement.