Le Christ est apparu au Gun Club triomphe au théâtre l’Escaouette

Entre le mal de vivre, l’ivresse et la folie, Le Christ est apparu au Gun Club plonge au cœur de l’histoire d’un homme qui cherche à sortir de sa petite misère. Incarnée par une solide distribution, cette pièce tragi-comique a été saluée par une ovation au théâtre l’Escaouette.

La première de la pièce Le Christ est apparu au Gun Club a fait salle comble mercredi soir. Dans un petit bar d’un village qui n’est jamais nommé, Conrad Thériault (Luc LeBlanc) décide de célébrer sa nouvelle vie en compagnie de son ami de longue date Simon Gauvin (Éric Butler). Celui qui vient de quitter son emploi de réparateur de machine à Coke remet aussi en question sa relation avec son épouse Nicole.

«Je suis tanné de faire semblant que le bonheur se trouve dans un nouveau set de salon», lance Conrad au bord du désespoir. Au Gun Club, il revoit son ancienne amoureuse Véronica (Izabelle Ouellet). Les retrouvailles ne se déroulent pas nécessairement comme il l’aurait souhaité. Véronica, qui a le sentiment d’avoir passé à côté de son rêve de devenir une chanteuse country, est serveuse au Gun Club. Le patron du club la laisse de temps en temps prendre le micro pour chanter. Plus Conrad s’enivre, plus la situation dégénère. Son ami Simon, qui ne veut surtout pas avoir de problème, tente de lui faire entendre raison, mais rien n’y fait. Conrad se prend de plus en plus pour le Christ en récitant des passages de la Bible qu’il modifie au gré de sa fantaisie.

On rit, on pleure et on se désole. Créé pour la première fois en 2003, ce texte puissant de l’auteur Herménégilde Chiasson mis en scène par Andréi Zaharia, trouve écho encore aujourd’hui auprès du public. Impossible de rester insensible devant cette œuvre qui nous transporte à travers les hauts et les bas de la psychologie humaine.

«J’ai vécu quelque chose de très fort. Je l’avais vu la première fois en 2003 et ce soir, il me semble que je suis vraiment entré profondément dans le drame qui se joue dans la rencontre humaine, c’est-à-dire la souffrance et comment on a de la difficulté à se rencontrer sous notre vrai jour. J’ai trouvé que les acteurs ce soir ont été tout simplement sublimes», a exprimé un spectateur, Fernand Arsenault.

L’action se déroule entièrement au Gun Club. C’est une sorte de huis clos dans un décor composé de formes géométriques et de tulles, enrobé d’éclairages feutrés. Le jeu des acteurs, particulièrement intense, notamment lorsque Simon se met en colère ou encore quand Conrad se lance de grandes envolées, a séduit la foule. La chanteuse Izabelle Ouellet qui n’avait pas joué au théâtre depuis longtemps se débrouille bien, au milieu de ces deux acteurs d’expérience qui livrent une performance de haut calibre.

«J’avais lu la pièce dans un cours d’histoire de littérature acadienne et de la voir sur scène, c’était encore mieux que de la lire. J’ai trouvé les acteurs super. C’est meilleur que ce à quoi je m’attendais. Je ne connais pas trop l’évangile, alors c’est sûr que les adultes riaient plus que moi», a indiqué une jeune spectatrice, Annie Desjardins.

Surprenante, rythmée et très drôle, cette œuvre fait honneur au théâtre acadien, ont affirmé certains spectateurs.

«Je suis catholique pratiquant et dans le texte il y a forcément plusieurs reprises de l’évangile et quelquefois on peut en être choqué et là, j’ai trouvé que c’était fait avec adresse et à aucun moment, ce n’était ni blasphématoire, ni choquant. Je dirais même que c’était valorisant», a affirmé Antoine Lamothe, qui était aussi dans la salle.

Malgré la distribution éclatante et la puissance du texte, il y a tout de même quelques longueurs dans le récit qui s’avère parfois un peu redondant.

Présenté deux soirs au théâtre l’Escaouette, Le Christ est apparu au Gun Club sera aussi à l’affiche du Pays de la Sagouine les 10, 11 et 12 février à 20h.