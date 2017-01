Louis Bérubé signe avec Distribution Select

Le chanteur country, Louis Bérubé, vient de signer une entente avec Distribution Select, une filiale de Musicor. Ses albums seront dorénavant distribués à plus grande échelle au pays.

L’artiste qui habite Edmundston a reçu cette proposition de Distribution Select, une firme notamment responsable de la diffusion de nombreux artistes au Québec.

«C’est toute une occasion pour ma musique. C’est le plus gros distributeur au Canada. Cela va me donner accès à de nouveaux marchés. Mes albums seront disponibles dans les magasins Archambault, Walmart et Costco», a-t-il lancé.

Après avoir été associé à la maison acadienne Distribution Plages, il a assuré lui-même la distribution de ses albums. Le Québec représente un bon marché pour lui.

«J’avais mon système de distribution auprès d’une vingtaine de magasins. Quand les albums sont disponibles à plus grande échelle dès leur sortie, ça peut réduire les risques de piratage. Il y a encore des gens qui veulent de la musique provenant d’un vrai cowboy», a précisé le coloré auteur-compositeur-interprète originaire de Saint-Quentin.

Il se dit surpris de constater le rayonnement de sa musique.

«C’est toujours surprenant de recevoir un appel de Régina, en Saskatchewan, de quelqu’un qui veut obtenir ton disque», a-t-il ajouté.

Il soutient que les plateformes numériques, comme iTunes ou Youtube, lui procure des de redevances intéressantes comme auteur-compositeur ou diffuseur de son matériel.

Avec cette entente, Louis Bérubé estime qu’il pourra consacrer ses énergies sur d’autres fronts comme la composition et la présentation de spectacles. Par le passé, il a habitué ses fans à un nouvel album à chaque 18 mois ou deux ans.

«Je suis en période d’écriture. J’ai proposé un texte à Julie Daraîche et si tout va comme prévu, je vais chanter la pièce avec elle sur son prochain album», a-t-il poursuivi.

Plusieurs villes du Québec figurent à son horaire de tournée en 2017.

«Les longs parcours durant les tournées, ça fait partie du métier. Je suis tellement dans la musique que lorsque je roule, c’est le silence total dans le véhicule. Ça prend ça pour déconnecter», a-t-il laissé entendre.