Phil Comeau prend la tête du FRIC

Le cinéaste acadien Phil Comeau embarque dans une nouvelle aventure, celle de la présidence du Front des réalisateurs indépendants du Canada (FRIC).

Le réalisateur du Nouveau-Brunswick entend défendre avec ardeur les intérêts des cinéastes de la francophonie canadienne. Cette association rassemble une soixantaine de membres à travers le pays, dont près de 20 cinéastes de l’Acadie. Le financement du cinéma, les échanges, la formation et le développement des jeunes cinéastes constituent son cheval de bataille.

«C’est une association très importante pour les réalisateurs du Canada», a déclaré Phil Comeau.

Membre du conseil d’administration du FRIC depuis 2015, le cinéaste acadien a œuvré au sein de plusieurs associations professionnelles nationales, dont l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Sa filmographie compte plus d’une centaine de films, d’émissions de télévision en documentaire et en fiction.

Le nouveau président a l’intention de collaborer avec l’Association des producteurs francophones du Canada pour un meilleur financement de l’industrie du cinéma. Il appuie également l’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick dans ses démarches en vue de reconnaître le statut professionnel de l’artiste.

Il soutient que les réalisateurs francophones du Canada sont moins payés que ceux au Québec, même s’ils font le même travail.