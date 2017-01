Le troisième Symposium BDC se met en branle

Le Symposium annuel de dessin et peinture de la Baie-des-Chaleurs aura lieu en septembre à l’école secondaire Aux quatre vents.

Après Balmoral et Atholville, ce sera au tour de Dalhousie d’accueillir ce jeune rassemblement culturel qui regroupe une trentaine d’exposants en art visuel. Ceux-ci, rappelons-le, proviennent surtout des rives de la Baie-des-Chaleurs, mais l’événement s’ouvre également à l’ensemble de la province.

«Comme depuis le début, on parle de 26 artistes sélectionnées par un jury indépendant ainsi que de quatre artistes professionnels invités. Et tout ça, dans une variété de styles, comme l’abstrait, le figuratif, etc.», explique Carolle LeBlanc, du comité organisateur.

La formule symposium sera semblable aux deux éditions précédentes. On parle donc d’exposition, mais aussi de performance en direct et de la fameuse activité d’une soirée Improvisart, où différents artistes acceptent le défi de réaliser une œuvre en l’espace de quelques minutes.

«Je crois que nous avons mis en place un ensemble intéressant et qui fonctionne bien. Les artistes, par les commentaires que nous recevons, semblent aimer le format. Et le fait qu’ils répondent bien à l’invitation que nous leur lançons chaque année est la preuve qu’ils sont satisfaits. Je crois que notre symposium est plutôt bien perçu et c’est encourageant. On en est seulement à notre troisième, mais on sent que c’est positif», exprime Mme LeBlanc.

Comme pour l’an dernier à Atholville, l’activité se déroulera à nouveau dans un établissement scolaire. «Ce n’est pas nécessairement que l’on veuille que ça devienne la norme, mais l’espace se prête bien au symposium. Car il faut quand même avoir une surface raisonnable pour pouvoir accueillir une trentaine de kiosques d’exposants. Mais on aime bien aussi le fait de pouvoir être près des élèves. Il y aura d’ailleurs encore un volet jeunesse spécialement pour eux. Ils auront la chance d’assister à l’exposition avant l’ouverture au grand public. C’est notre façon de les intéresser un peu plus à l’art», dit-elle.

Le Symposium BDC aura lieu les 22, 23 et 24 septembre prochains. Les artistes qui souhaitent soumettre leur candidature pour participer à l’événement ont jusqu’au 10 mars pour le faire. Déjà, trois artistes professionnels ont accepté l’invitation de l’équipe du symposium. Leurs noms seront dévoilés plus tard ce printemps lorsque le groupe sera complet.

Les détails sur les inscriptions se trouvent sur le site web de l’événement.