Le retour aux sources de George Belliveau

Dans un spectacle intime qui traverse son parcours musical, George Belliveau revient à l’essentiel, un peu comme lorsqu’il gratte sa guitare dans son salon, loin des projecteurs.

Le chanteur country originaire de Pré-d’en-Haut, issu d’une famille musicale, propose de récréer l’esprit des soirées entre amis. Entouré du pianiste Mario Robichaud, du bassiste Chris Wheaton et du guitariste Aaron Currie, il parcourra le matériel de ses quatre albums solos, tout en faisant quelques incursions dans ses influences musicales.

C’est une nouvelle aventure pour cet artiste reconnu pour ses spectacles festifs hautement énergiques. Cette fois, il a troqué la batterie pour le piano à queue de la Caserne de Dieppe. Ce sera une formule acoustique et intimiste où il revient aux sources de sa musique, avec une touche personnelle.

Le public pourra en apprendre davantage sur le chanteur qui a été fortement influencé par le country américain. Il se permettra d’ailleurs quelques reprises de chanteurs américains comme Garth Brooks et Randy Travis.

«C’est un spectacle qui va être un peu nostalgique. Le monde qui connaît mon répertoire va quand même avoir la chance d’entendre les chansons, mais peut-être d’une manière qu’ils sont moins habitués de les entendre», a souligné George Belliveau, qui a le sentiment de sortir de sa zone de confort.

D’abord inspiré par la petite salle la Caserne et du grand piano qui s’y trouve, il a revisité son spectacle. C’est bon parfois de sortir des sentiers battus pour éviter de se répéter, assure le chanteur, musicien et réalisateur.

«Il n’y aura pas de batterie, donc on a réarrangé un peu les chansons. Ça me tentait aussi de chanter des chansons qui ont influencé mon cheminement musical. Il y a plusieurs artistes country américains qui ont influencé mon style musical et la manière dont je chante.»

Il partagera quelques histoires et anecdotes qui ont inspiré ses compositions, tout cela avec un soupçon d’humour. Le chanteur invitera aussi son neveu Félix Belliveau à partager la scène avec lui, le temps de quelques pièces.

«Ça va être assez décontracté comme spectacle. Je pense que les gens qui vont venir me voir auront une bonne idée de mon cheminement musical.»

Pour l’instant, George Belliveau offre ce spectacle qu’une seule fois, mais il n’écarte pas l’idée de le présenter à nouveau.

«Ça dépend si ça va bien ou pas, mais je pense que c’est une formule qui va bien marcher dans les salles au lieu d’essayer d’apporter mon spectacle de festival. Il faut s’adapter au lieu que l’on joue», a ajouté le musicien d’expérience.

L’artiste Jonah Haché réalisera des projections vidéo pendant le spectacle. Celui qui a lancé son nouvel album Drop l’aiguille en 2016, donnera d’autres spectacles cetet année, notamment à Val-d’Amour le 18 mars.

Il offrira aussi des vitrines dans des rencontres professionnelles comme à la Bourse RIDEAU à Québec, du 12 au 16 février, ainsi qu’à la Semaine de la musique de la côte Est à Saint-Jean, du 26 au 30 avril.

Le spectacle est présenté à la Caserne du Centre des arts et de la culture de Dieppe, vendredi à 20h, dans le cadre du Carnaval d’amitié de Dieppe.