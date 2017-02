Karen Tanner dans Mary au-delà de l’asile

La comédienne Karen Tanner, de Moncton, incarnera au théâtre Mary Huestis Pengilly; une Néo-Brunswickoise qui a mené un combat contre les préjugés et la vision dégradante de la société à l’égard de la maladie mentale au 19e siècle.

La pièce Mary au-delà de l’asile de la compagnie Red Necklace Productions sera à l’affiche du théâtre l’Escaouette à Moncton, les 9 et 10 février. Produite en anglais en 2014, cette création est reprise dans une version française mise en scène par Renée Mireille Albert.

Après avoir a été internée pendant six mois au Saint John Lunatic Asylum en 1883, Mary Huestis Pengilly a publié son journal intime, Diary from Asylum. Par la suite, elle s’est engagée dans une lutte acharnée pour dénoncer les conditions de vie déplorables et les traitements atroces infligés aux patients de cette institution psychiatrique. Elle est décédée à l’âge de 62 ans en 1893, après qu’on l’ait à nouveau déclarée folle.

Karen Tanner, figure connue du milieu théâtral à Moncton, a le sentiment de tenir le rôle de sa vie. Elle sera seule sur scène.

«Les producteurs m’ont donné le meilleur cadeau de ma vie. J’ai fait plusieurs choses au théâtre qui sont intéressantes et créatives, mais pas tout ça ensemble. Je n’ai jamais eu un tel attachement au message d’écoute, d’amour et de compassion.»

«Cette vieille dame était à la fois passionnée, un peu drôle et grand-mère. En même temps, c’est un défi énorme pour moi et une chance d’avoir du monde autour de moi qui sait qui je suis, ce que j’ai à donner et ce dont j’ai besoin. En fin de compte, ce n’est pas juste moi, c’est une équipe qui a construit ce personnage», a déclaré en entrevue Mme Tanner, qui partage son temps entre le théâtre et l’enseignement depuis 30 ans.

Selon elle, le message de la pièce est encore pertinent aujourd’hui même si l’histoire de Mary date de la fin du 19e siècle.

La comédienne considère que le parcours de cette femme de Saint-Jean a été extraordinaire pour son temps. Elle a quitté son mari pour aller vivre avec sa fille au Massachusetts. Après la mort de sa fille, elle a souffert d’une dépression, mais à l’époque il y avait encore beaucoup d’ignorance autour de la maladie mentale. Ses fils ont alors décidé de l’interner dans cet asile qui avait adopté une nouvelle méthodologie.

«De nos jours, on peut savoir tout ce qu’on peut savoir sur le cerveau, mais on a toujours le même problème, c’est qu’il y a souvent un manque d’empathie, de compassion et d’écoute envers les gens qui ont des maladies mentales et ceux qui ne sont pas semblables à nous. À un moment dans la pièce, Mary dit: “je suis une personne et non pas une maladie”. Si on pouvait mettre cette idée-là en arrière de tout ce qu’on fait, les résultats seraient meilleurs et le monde serait meilleur», a exprimé Karen Tanner.

Cette francophile qui enseigne au programme d’immersion à l’École Northrop Frye, a travaillé d’arrache-pied pour arriver à jouer cette pièce. Les concepteurs se sont inspirés du journal de Mary Huestis Pengilly, accompagné de quelques recherches pour compléter son histoire.

Le récit de la pièce se déroule deux semaines avant le décès de Mary. Elle est à bord d’un bateau en direction de Dubuque en Iowa, pour aller parler à un groupe de religieuses à propos des traitements aux patients atteints de maladie mentale. Un petit incident survient sur le bateau qui fait en sorte que le capitaine exige qu’elle soit isolée dans sa cabine pour le reste du voyage. Seize personnages viendront graviter autour de Mary, mais on ne les verra jamais. Mary s’entretiendra avec eux.

«Tous ces autres personnages me parlent et interagissent avec moi. À travers la manière que je leur réponds, le public va savoir qui ils sont et comment ils sont. C’est la magie du théâtre. À l’occasion, on entend leurs questions», a expliqué la comédienne, précisant qu’un paysage sonore et des projections visuelles accompagnent le récit.

Le texte original de la pièce est de Normand P. Robichaud et il a été traduit par Denyse Melanson, Carmen Viel et Renée Mireille Albert. C’est présenté les 9 et 10 février à 19h30.