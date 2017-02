Lisa LeBlanc et Ten Strings and A Goat Skin en lice pour un prix Juno

Les albums de Lisa LeBlanc et de Ten Strings and A Goat Skin ont récolté des nominations aux prix Juno qui seront remis le 2 avril à Ottawa.

Les nominations en vue de la prochaine cérémonie de remise des prix Juno ont été dévoilées mardi. Lisa LeBlanc tentera de mettre la main sur le prix de l’album roots contemporain de l’année pour son disque Why You Wanna Leave, Runaway Queen, tandis que le groupe Ten Strings and A Goat Skin est nommé dans la catégorie de l’album roots traditionnel de l’année pour Auprès du poêle. Ce sont les deux seuls artistes de l’Acadie à se retrouver parmi les finalistes à ces prix qui visent à récompenser le meilleur de la musique canadienne. En parcourant la liste des nommés, on constate la grande diversité de la scène musicale canadienne.

«C’est impressionnant de se retrouver sur une liste des nommés des Juno. Ça fait tout le temps plaisir de faire partie de ces galas de musique et d’avoir cette reconnaissance. Ça fait du bien de s’arrêter deux secondes pour recevoir une tape dans le dos pour tout le travail qu’on a fait pour un album. Il y a tellement d’heures de travail et de crises existentielles qui viennent avec ça», a déclaré Lisa LeBlanc qui avait aussi obtenu une nomination aux prix Juno pour son album francophone en 2013.

L’artiste native de Rosaireville envisage de participer aux festivités des Juno au début avril. D’ici là, elle entreprend une tournée dans l’Ouest canadien au mois de mars avant de faire le tour des festivals au Québec cet été. Elle se produira également en Europe.

Auprès du poêle est le deuxième album du jeune trio acoustique de l’Île-du-Prince-Édouard qui se propose de transformer la tradition en lui insufflant une énergie contemporaine. Réalisé par Leonard Podolak (The Duhks), ce disque rassemble des compositions originales et des pièces traditionnelles françaises et anglaises. Choisi album de l’année par le magazine canadien Penguin Eggs, Auprès du poêle a également obtenu des nominations pour des prix, dont ceux de la musique de la côte Est et du Folk Alliance International.

«On ne pensait jamais avoir une nomination au Juno. C’est un honneur et c’est merveilleux d’être nommé avec un autre groupe traditionnel de l’Île-du-Prince-Édouard, The East Pointers. Ça fait du bien de savoir que d’autres groupes de par chez nous sont capables d’avoir la même réussite. C’est une belle représentation de la musique de l’île. On est là avec des amis», a exprimé le percussionniste Caleb Gallant, au cours d’un entretien téléphonique depuis l’Iowa aux États-Unis où la formation est en tournée.

Le trio qui tenait à produire un album bilingue est fier de se retrouver en nomination dans cette catégorie au milieu d’artistes qui oeuvrent principalement en anglais.

«La langue française n’est pas notre langue primaire. On fait toutes sortes de fautes de grammaire, mais nous avons adopté cette langue qu’on a apprise quand on était jeune. Nous voulions recommencer à avoir de nouveau la langue française dans nos familles. Ça nous rend assez fiers», a-t-il ajouté.

Céline Dion, Drake, Sam Roberts, Fred Fortin, Harmonium, The Tragically Hip, Leonard Cohen, Yann Perreau, Koriass, Laurence Nerbonne et Karim Ouellet figurent parmi les finalistes aux prix Juno 2017. Le gala sera diffusé sur CTV le 2 avril, en direct du Centre Canadian Tire à Ottawa.