Les Beignes: une pièce de Mathieu Girard entame une tournée provinciale

Les Beignes, de Matthieu Girard (au centre), met en scène six comédiens sur une musique de Pierre Guy Blanchard. - Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Le lever de rideau sur la première production de l’année du Théâtre populaire d’Acadie se fait jeudi soir, à Caraquet. Son titre: Les Beignes.

Qu’est-ce qui pousse les gens à fréquenter le soir, voire pour certains à passer une bonne partie de la nuit, le Tim Hortons? Qu’est-ce qui anime ces âmes esseulées?

C’est en se posant ces questions il y a quatre ans que Matthieu Girard a commencé à imaginer le spectacle Les Beignes, présenté jeudi soir, à 19h30, au centre culturel de Caraquet. Cette représentation est la première d’une tournée de 12 dates à travers la province, jusqu’au 28 février.

Il met en scène six personnages qui se retrouvent dans un café. L’auteur et metteur en scène promet «une comédie métaphysique sur la quête de sens, à la fois dramatique et légère, ponctuée de touches surréalistes».

«C’est aussi une satire de notre société de consommation, mais à petites doses seulement. Je ne me sens pas la légitimité des grands discours sur le sujet. J’ai surtout la volonté de raconter une histoire et de susciter chez le spectateur le plaisir», déclare Matthieu Girard.

David Losier collabore avec lui pour la première fois. Dans la pièce, il incarne Johnny, le rôle-titre.

«J’aime l’univers de Matthieu. C’est un monde rafraîchissant. J’ai connu des metteurs en scène qui impose les choses aux acteurs. Lui nous a indiqué la direction à suivre en nous laissant une grande liberté de jeu. C’était plaisant. Surtout, ça m’a permis d’aller loin dans la composition de mon personnage.»

Si les intempéries de la fin janvier ont perturbé la régularité des répétitions, la troupe a mis les bouchées doubles ces derniers jours pour être fin prête. Tout le monde l’est-il?

«On n’a pas le choix, il faut qu’on le soit. Mais c’est illusoire de rechercher la perfection», commente Marc-André Robichaud, également à l’affiche.

Le spectacle vivant est par définition en constante évolution.

Tanya Brideau, Diane Losier, Joseph McNally et Sylvain Ward complètent la distribution. La musique est signée Pierre Guy Blanchard.

La nouvelle production du Théâtre populaire d’Acadie s’annonce excentrique et divertissante, mais certainement pas indigeste.

Renseignements et réservations au 506-727-0941 ou sur le site www.tpacadie.ca.