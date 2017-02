Chloé Breault fait appel au public pour financer son album

Chloé Breault projette d’enregistrer son premier EP dans les semaines à venir. Pour le réaliser, elle recourt au financement participatif, une formule prisée par les artistes. Y compris, les plus populaires.

Enregistrer un album est le rêve de tous les chanteurs. Mais ça coûte cher! Réserver le studio, payer les musiciens, concevoir la pochette et autres représentent des frais que bon nombre d’artistes ne peuvent supporter. Pour contourner cet obstacle, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le sociofinancement.

Ils lancent un appel aux dons sur un site web et l’internaute devient le contributeur financier. En France, le phénomène s’essouffle. Le site MyMajorCompany, qui se voulait un découvreur de talents, a fermé l’année dernière. Au Canada, la tendance a encore ses adeptes.

La chanteuse acadienne Chloé Breault a choisi cette formule. Le mois dernier, elle s’est inscrite sur la plateforme Indiegogo. Elle espère récolter 2500$ pour produire son premier EP, à Caraquet dans le studio de Thomé Young.

Son initiative porte ses fruits. En quelques semaines seulement, elle a déjà amassé plus de la moitié de la somme.

«Je suis surprise, je ne m’attendais pas à un tel engouement. Je pensais que ça prendrait plus de temps», confie-t-elle.

La jeune femme espère commencer sa collaboration avec Thomé Young prochainement.

«On aimerait sortir quelque chose en juin ou cet été. Ce sera un EP de six chansons folk et pop. J’ai déjà des compositions à proposer. Elles évolueront sans doute dans le processus de création.»

Chloé Breault aurait pu contacter une maison de production pour réaliser ses opus. Elle a déjà été sous contrat avec l’une d’elles, mais elle n’en garde pas un bon souvenir.

«On a eu des hauts et des bas. Il y a eu du positif et du négatif dans l’expérience. Aujourd’hui, je gère seule ma carrière avec l’aide de ma mère qui est mon manager.»

La chanteuse se sent libre d’accomplir sa démarche artistique comme elle l’entend. Elle assume ses choix, à commencer par celui de Thomé Young comme réalisateur de son EP.

«C’est pour moi un des meilleurs artistes en Acadie. J’adore ce qu’il fait et j’ai beaucoup de respect pour lui. Je sais qu’on ne sera pas gêné de se dire les choses sur ce qui va et ce qui ne va pas.»

En fin d’année dernière, le financement participatif d’albums a été largement médiatisé au Québec. Annie Villeneuve y a eu recours en vue d’enregistrer son cinquième disque à Nashville.

Le rêve country de la participante de la première mouture de Star Académie en a fait sourciller plus d’un. Pour eux, elle n’a pas besoin d’aide. Interrogée par La Presse, l’intéressée a défendu son choix.

«Ça faisait un bout que je n’avais pas lancé d’album, alors je voulais marquer le coup et j’aimais l’idée de m’entretenir directement avec le public. (…) Ce qui m’intéresse, c’est vraiment le contact avec le public.»

Dans son article, le journaliste du quotidien québécois explique que pour un des fondateurs de La Ruche, une plateforme semblable à Indiegogo, les artistes qui soumettent des projets de cette manière ne quêtent pas de l’argent, mais proposent plutôt une valeur ajoutée.

«C’est très noble et audacieux de leur part», déclare Jean-Sébastien Noël.

Pour soutenir Chloé Breault, les internautes ont la possibilité de faire des donations allant de 5$ à 700$. En fonction du montant, ils ont droit à des privilèges.

Par exemple, l’envoi d’un exemplaire dédicacé de l’EP par la Poste, une lettre de remerciement et pour les plus généreux, un concert privé de 45 minutes à domicile.