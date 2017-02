Mary, au-delà de l’asile, le visage humain de la maladie mentale

Oeuvre sur l’amour et la compassion, Mary, au-delà de l’asile met en lumière le combat d’une poète néo-brunswickoise pour des conditions de vie plus humaines dans les asiles, à la fin du 19e siècle.

Si lors de la générale mercredi au théâtre l’Escaouette, la comédienne Karen Tanner a eu quelques moments d’hésitation et fait face à de petits pépins techniques, il reste que le message qui se dégage de cette oeuvre de Normand P. Robichaud frappe en plein coeur. Inspirée librement du journal intime de Mary Huestis Pengilly, la pièce retrace son parcours avec beaucoup de sensibilité. La comédienne d’expérience Karen Tanner campe ce personnage avec conviction. Impossible de rester insensible devant cette œuvre qui livre un message important.

«Ce que je trouve fascinant c’est que c’est une histoire qui se passe en 1893, mais qui a encore écho aujourd’hui. Son message est universel en quelque sorte. C’est vrai qu’on ne traite pas les patients en santé mentale de la même façon maintenant, sauf qu’il y a quand même des choses qui encore aujourd’hui, pourraient être améliorées. Pour elle (Mary), son message est, peu importe ce qu’on fait, ça doit toujours commencer par l’amour et la compassion. Ça dépasse l’époque», a déclaré la metteuse en scène Renée Mireille Albert à l’issue de la générale.

Un paysage sonore et un environnement visuel accompagnent le discours de Mary pendant toute la pièce. Les images sont projetées sur des paravents qui se trouvent de chaque côté de la scène. Mary interagit avec une quinzaine de personnages qu’on ne voit jamais. Renée Mireille Albert admet que cela constitue un grand défi.

«Non seulement c’est une heure et dix de texte, mais il faut également que la comédienne se souvienne qui sont les autres personnages et ce qu’ils lui disent pour qu’elle puisse réagir en conséquence, donc elle doit connaître le texte des 15 personnages dans la pièce. C’est beaucoup», a poursuivi la metteuse en scène qui a cosigné la traduction française de cette pièce d’abord créée en anglais en 2014.

Se sentant personnellement concerné par le sujet, le rédacteur en chef du magazine sur la santé mentale Our voice/Notre voix et responsable d’un groupe d’entraide, Eugène LeBlanc, est celui qui a approché l’auteur pour écrire une pièce de théâtre sur la vie de Mary Huestis Pengilly. En 2004, il a découvert son journal pendant qu’il menait des recherches pour un livre.

«À la fin du journal, elle disait: quiconque trouve ce livre, j’espère qu’il fera de quoi avec. Cette conclusion m’a touché. Ça démontre aussi qu’à l’époque, l’État n’a pas pris ses responsabilités pour s’occuper des préoccupations de Mary qu’elle expose dans son journal. Ils lui ont donné des fleurs et ç’a été fini», a fait valoir Eugène LeBlanc qui a reçu le prix Mary Huestis Pengilly des droits de la personne en 2013.

Mary Huestis Pengilly qui a été internée pendant six mois à l’Asile de Saint-Jean (Saint John Lunatic Asylum) a publié son journal intime en 1885. D’après les recherches, il s’agirait du plus vieux document publié par un patient en santé mentale au Canada, a fait savoir Normand P. Robichaud.

Quand elle est sortie de l’asile, elle a voyagé de ville en ville en Amérique du Nord afin de revendiquer de meilleurs traitements pour les patients des asiles. Le récit de la pièce débute sur un navire en 1893 alors qu’elle se dirige vers Dubuque en Iowa pour rencontrer les Soeurs de la Miséricorde afin de discuter des traitements aux patients et de l’importance de l’écoute. Elle refait alors le parcours de sa vie. Il s’agira de son dernier voyage puisqu’elle est décédée deux semaines plus tard.

Les producteurs Red Necklace Productions espèrent partir en tournée au Nouveau-Brunswick et au Canada à l’automne 2018 avec les deux versions de la pièce, en français et anglais. Mary, au-delà de l’asile est présentée en français au théâtre l’Escaouette à Moncton, les 9 et 10 février, à 19h30.