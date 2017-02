Maxim Martin à visage découvert

Pour ceux qui croyaient connaître Maxim Martin, ils n’ont encore rien vu, promet le principal intéressé qui montera sur la scène du Théâtre Capitol à Moncton, vendredi, dans le cadre du Festival de l’humour HubCap.

Tête d’affiche du Gala des Rendez-vous de la francophonie à Moncton, l’humoriste québécois offrira les meilleurs moments de son plus récent spectacle, Enfin, créé en 2015. Si pendant longtemps la bêtise humaine a été sa grande source d’inspiration, cette fois-ci, c’est à lui qu’il s’en prend avec sa plume mordante et bien acérée.

«Tous mes spectacles précédents faisaient pas mal un peu le procès de l’humanité. Cette fois-ci, c’est le clown lui-même qui passe au cash. Je fais le procès de Maxim Martin, pour rire du parcours que j’ai dans les dernières années. Les gens qui pensaient me connaître, là, ils vont tout savoir», a déclaré en entrevue Maxim Martin.

C’est que l’humoriste a un parcours assez impressionnant. Dans son livre Excessif, paru en 2016 et écrit avec Dany Bouchard, il raconte son long combat contre l’alcool et la drogue. Depuis, l’humoriste a redirigé sa vie vers l’activité physique. Celui qui s’est remis en forme est un adepte des épreuves d’endurance. Il court des marathons et il a même commencé à faire des triathlons. Il aime repousser ses limites. Il en parle un peu dans son spectacle.

«Je pense que la job de l’humoriste est un peu d’être le miroir de la société. Je sais que mon nouveau show a beaucoup d’impact. Il y a beaucoup de gens qui m’ont écrit que même si je fais des blagues, ça les inspire de voir un gars parti de si loin pour être maintenant aussi en forme. Tout ça a commencé par la curiosité. J’ai commencé à m’entraîner au gym et j’ai voulu essayer de nouvelles choses. J’ai toujours voulu me dépasser. Je suis excessif, mais d’une façon saine maintenant. Je ne retournerais jamais en arrière. Je suis en train de vivre les plus belles années de ma vie», a-t-il poursuivi.

S’il peut en parler ouvertement aujourd’hui, c’est qu’il arrive à en rire. Dans son spectacle, il parle de sa vie en s’inspirant d’anecdotes, notamment lorsqu’il a été mis à la porte de son école en 2e année, sa peur de l’engagement et de sa relation avec sa fille adolescente.

«Quand on pointe le doigt partout à gauche et à droite, un moment donné, je pense que c’est important de le retourner vers soi pour montrer qu’on n’est pas au-dessus de tout le monde et que nous aussi on fait partie des bobos. On a tous nos tors et nos travers et souvent c’est une belle source d’inspiration.»

Après 20 ans de métier, Maxim Martin s’inspire d’une multitude de sujets. Il commence déjà à songer à un nouveau spectacle. Les travers de la société et la bêtise humaine demeurent une source inépuisable de matériel pour les humoristes. Certaines journées sont plus inspirantes que d’autres, confie-t-il.

«Il faut être capable de se renouveler et de trouver la bonne formule. Écrire un spectacle, c’est la plus belle et la pire des choses en même temps. Il y a des journées où tu penses que tu es un génie, mais deux jours plus tard, il n’y a rien qui sort. C’est une éternelle remise en question», a ajouté l’humoriste qui s’est produit à plusieurs reprises au Nouveau-Brunswick. En plus de faire de la scène, Maxim Martin multiplie les projets, dont celui de chroniqueur au Journal de Montréal et animateur à la radio. C’est sur la scène qu’il se sent le plus vivant.

«C’est le fun d’avoir des médiums comme la radio et la télévision où on parle à des centaines de milliers de personnes, mais il n’y a rien qui bat le fait d’avoir quelques centaines de personnes devant soi et d’entendre les rires», a-t-il ajouté.

Le Gala des Rendez-vous de la francophonie qui mettra en vedette aussi Eddy King, Neev, Mike Paterson, Martin Saulnier et Yves Doucet est présenté vendredi à 19h30. Maxim Martin s’arrête aussi à Halifax dans le cadre de la Tournée Juste pour rire des Rendez-vous de la francophonie. Le Festival HubCap se déroule jusqu’au 11 février.