Le facteur, une œuvre pertinente bien accueillie par le public

Peut-on vivre sans contacts humains réels? C’est ce qu’explore la comédie dramatique Le facteur, de Christian Essiambre. La pièce a été saluée par une ovation lors de la première au studio-théâtre La Grange à Moncton.

Le facteur raconte l’histoire de Henri (Kevin Doyle) qui vit seul dans son appartement. Pour lui, la réalité se déroule devant ses yeux sur son écran. Il passe ses journées à réaliser des vidéos pour le Web, à naviguer sur les médias sociaux et à jouer à des jeux en ligne. Il a plusieurs amis sur Facebook, mais qu’en est-il de ses véritables relations?

Il n’a même jamais rencontré son amoureuse, Julie, (Joannie Thomas) en personne. Les deux amants communiquent à distance par appels vidéos. Sa vie bascule lorsqu’un facteur (André Roy) un peu hurluberlu cogne à sa porte pour lui remettre une lettre adressée à un certain Jean F. Savoie. Louis (le facteur) et Henri développeront une relation plutôt étonnante et s’en suivra une suite de situations plus loufoques les unes que les autres. À un certain moment, on se demande même si ce facteur existe vraiment ou s’il n’est pas le fruit de l’imagination de Henri.

Louis qui ne possède ni ordinateur, ni téléphone cellulaire, tente d’enseigner à Henri les civilités de base et de le convaincre de sortir de son appartement. Il finit par lui concocter un rendez-vous anonyme avec une serveuse de café, Mariette, (Karène Chiasson). Que se produira-t-il quand Henri se retrouvera enfin devant une vraie personne?

À l’issue de la première, jeudi, des spectateurs ont évoqué la pertinence de ce spectacle. On rit, on est touché et on réfléchit à l’impact des nouvelles technologies sur nos vies et sur les relations humaines. Bien sûr, l’auteur pousse à l’extrême cette thématique.

«C’est un sujet très actuel qui touche beaucoup de gens. Il y a des gens qui restent complètement isolés. Même quand ils sortent, ils sont juste devant leur cellulaire. J’en fais partie de ces gens-là. Je vais prendre un café et j’ai mon cellulaire dans la main et je vais sur Facebook. Ce qui fait qu’on devient déconnecter du monde», a exprimé une étudiante en art dramatique, Stacy Arseneault.

L’étudiante dit avoir apprécié la trame dramatique de cette pièce. Selon elle, le théâtre s’avère justement un miroir de la société pour susciter des réflexions et des remises en question.

«J’ai trouvé que c’était très pertinent. Ça m’a fait rire quand tout le monde s’est levé après la pièce et a rallumé son téléphone cellulaire. C’est rien que pour dire comment ça fait beaucoup partie de la vie», a soulevé un autre spectateur Gabriel Levesque.

Pierre-Luc Haché qui est un adepte des jeux vidéos s’est senti personnellement interpellé par cette œuvre.

«Je suis dans cette étape d’essayer de me déconnecter moi-même. C’est très difficile parce que c’est le quotidien. Si j’ai décidé d’étudier en environnement forestier, c’est justement pour me faire sortir parce que j’ai cette passion-là. C’est comme une prison d’être connecté d’une certaine façon», a affirmé Pierre-Luc Haché, lançant du même souffle que la pièce lui a réchauffé le coeur.

La production du Facteur représente aussi un défi technologique, notamment parce que Joannie Thomas joue à distance, ce qu’elle réussit à merveille. Si jamais la connexion internet est trop lente, les concepteurs ont prévu un plan b. À l’exception de quelques éléments dans le récit à clarifier et certaines scènes qui pourraient être un peu plus concises, cette œuvre qui en est à ses débuts est vouée à un beau succès.

Il s’agit de la première pièce écrite et mise en scène par Christian Essiambre, ainsi que de la première création de nouveau Théâtre de la Côte à X. Pierre Guy Blanchard a signé le montage vidéo et l’environnement sonore. Toute la vidéoscénographie est de Matt K. Williston.

Le facteur est présentée en tournée au Nouveau-Brunswick jusqu’au 25 mars. La représentation de Miramichi prévue le 10 février a été reportée au 25 mars.