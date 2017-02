Festival de l’humour HubCap: gala francophone sous le signe de la diversité

Une vague de rire a déferlé au Théâtre Capitol, vendredi soir.

Présenté devant plus de 400 personnes, le Gala des Rendez-vous de la francophonie a réuni sept humoristes émergents et accomplis du Québec et de l’Acadie, dont la tête d’affiche Maxim Martin.

Dès qu’il est apparu sur scène, la foule l’a salué par de vibrants applaudissements. D’entrée de jeu, il a annoncé au public qu’il était sobre depuis huit ans pour ensuite raconter son histoire personnelle sur la dépendance aux drogues et à l’alcool.

Il se moque de lui-même tout en interagissant beaucoup avec le public de façon très spontanée, tellement qu’il en a perdu à un moment le fil de son spectacle. C’était très drôle.

En première partie du gala, six humoristes ont offert leurs plus récentes créations. Des numéros variés aux multiples accents.

Le gagnant du concours amateur l’Acadie Juste pour rire 2017, Normand Pothier, originaire de la Baie-Sainte-Marie, a fait ses débuts sur la scène du Capitol.

Deux humoristes de la région de Moncton, Yves Doucet et Martin Saulnier, étaient aussi en vedette.

Sexualité, prostitution, troubles alimentaires, gymnase, bonheur, famille, enfants, analphabétisme, différences culturelles et insécurités humaines étaient au menu des humoristes.

Certains numéros ont été plus réussis que d’autres. Mike Patterson, qui se définit comme un bon anglophone, amateur de blé d’Inde et partisan du Bloc québécois, a conquis la foule. Celui qui propose de régler le Canada un blé d’Inde à la fois, nous a offert une imitation complètement hilarante du nageur Michael Phelps sur les stéroïdes aux poissons pour finir avec sa propre version de la chanson Macarena. – SM n

Le festival se poursuit jusqu’à samedi soir, en présentant notamment le Gala bilingue qui sera animé par Derek Seguin. Quelques-uns des humoristes du gala francophone seront de retour sur la scène du Théâtre Capitol samedi soir.