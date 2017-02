Sur la route de l’Acadie avec André Robitaille…

L’animateur André Robitaille aime la télévision audacieuse, celle qui bouge, qui ose prendre des risques et qui sort parfois de la métropole québécoise.

L’équipe d’Entrée principale diffusée sur Ici Radio-Canada Télé débarque à Moncton cette fin de semaine. «On a le vent dans les voiles et c’est ce qui fait qu’on va voguer jusqu’à Moncton!», lance avec enthousiasme l’animateur d’expérience.

Les Hôtesses d’Hilaire, le conteur Sylvio Allain et la comédienne Annik Landry figurent parmi les invités qui seront sur le plateau de l’émission.

C’est la première fois qu’André Robitaille et ses collaborateurs sortent de l’entrée principale de la Maison Radio-Canada à Montréal pour aller dans une autre ville. Ils seront installés au bistro-lounge Le 63 au centre étudiant de l’Université de Moncton, du 11 au 13 février, afin d’enregistrer les cinq émissions de la semaine prochaine.

«Je suis assez sensible à la télé qui est trop montréalaise et j’ai besoin d’entendre et de voir ailleurs. Ça s’explique par les moyens qu’on a d’être obligé d’aller dans la rue en face pour faire nos images parce qu’on n’a pas d’argent pour aller à Québec, Ottawa ou Vancouver», a déclaré en entrevue André Robitaille.

Il n’écarte pas l’idée, un jour, d’avoir un collaborateur permanent de l’Acadie à son émission. Entrée principale est très regardée à l’extérieur de Montréal, soutient l’animateur. Les contraintes financières font en sorte que les déplacements ne sont pas toujours possibles, admet André Robitaille.

«Il y a 25 ans, je faisais une émission jeunesse à Radio-Canada et je faisais plusieurs voyages, mais ça change vite. Aujourd’hui, tout mouvement coûte de l’argent qu’on n’a pas, mais comme j’ai une grosse tête de cochon, une productrice extraordinaire et il y a Radio-Canada qui voit le succès de l’émission, on a pu le faire. Je suis certain que je vais avoir des courriels de gens qui vont dire: qu’est-ce que vous faites avec mes taxes, pourquoi vous êtes là-bas. Les gens sont frileux, mais ça, ça vient avec le succès. Je veux m’en foutre et m’amuser et faire la meilleure émission qu’on peut de chez vous (Moncton), mais pour tout le monde», a-t-il fait valoir.

Si l’équipe a choisi l’Acadie pour sa première sortie, c’est en raison de l’intérêt démontré dans cette région. Ils reçoivent de nombreux courriels et messages des téléspectateurs des Maritimes.

Plusieurs invités de l’Acadie

Chaque émission de 90 minutes aura une couleur acadienne. Les Hôtesses d’Hilaire se produiront sur le plateau et le chanteur Serge Brideau participera à une émission complète.

«On veut qu’il fasse lever un peu le toit. Je ne les ai jamais rencontrés, mais j’aime ce qu’il disent et le bagou de Serge Brideau.»

En janvier, André Robitaille était de passage au Nouveau-Brunswick pour capter des images dans plusieurs régions acadiennes. Il a invité aussi son ami Sylvio Allain et Annik Landry à se joindre à lui. Même le premier ministre Brian Gallant sera de passage sur le plateau le samedi, à moins d’un imprévu. La journaliste Jimena Vergara et le chroniqueur Samuel Chiasson de Radio-Canada Acadie se joindront à l’équipe.

Quand André Robitaille s’embarque dans l’animation d’une émission, il tient à s’engager dans l’élaboration du contenu. D’abord comédien, André Robitaille a fait ses débuts comme animateur à l’émission jeunesse Vazimolo en 1991.

«Je ne peux pas faire autrement sinon je m’embêterais. J’ai inventé beaucoup d’émissions de télé et j’ai besoin de m’impliquer pour mieux l’animer», a ajouté l’animateur qui se voit un peu comme un capitaine.

Parallèlement à Entrée principale et à l’émission les Enfants de la télé qu’il anime aussi, il a quelques projets de théâtre. Cet hiver, il reprendra le spectacle Edgar et ses fantômes à Montréal, dans lequel il incarne Mozart. Un projet qui le mènera jusqu’à Paris en avril 2018.

Le public peut assister aux enregistrements d’Entrée principale. Voici les dates et les heures: le samedi 11 février à 14h30, le dimanche 12 février à 10h30 et à 14h30, le lundi 13 février à 10h30 et à 14h. Les émissions seront diffusées du 13 au 17 février à 17h.