Pierre Guitard sur scène avec trois icônes de la chanson française

Pierre Guitard se retrouvera sur la même scène que trois grands noms de de la chanson française, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell, dans un concert qui sera présenté dans un festival d’une cité médiévale en France, le 4 juillet.

L’auteur-compositeur-interprète acadien assurera la première partie de ce concert appelé Les vieilles canailles qui sera à l’affiche du prochain Printemps de Pérouges.

La nouvelle est tombée la semaine dernière.

Ces trois artistes ont marqué le paysage musical francophone en commençant par Johnny Hallyday qui a fait rocker la France ou encore Jacques Dutronc qui est reconnu pour son audace et son originalité.

En entrevue, Pierre Guitard raconte que cette belle histoire a débuté à la FrancoFête en Acadie où il a présenté une vitrine ayant séduit des professionnels de la musique français.

Les responsables du Printemps de Pérouges ont démontré de l’intérêt pour l’accueillir dans leur festival. Il faut dire que l’agence Wade qui représente Pierre Guitard travaille déjà en collaboration avec un agent et un producteur de spectacle en Europe.

«C’est un peu intimidant. Il va y avoir 10 000 personnes pour voir trois icônes de la chanson française et moi, le petit Canadien qui sera là avec mes chansons. Il va falloir que je sois solide si je veux aller chercher le monde. C’est sûr que ça amène son lot de stress. Le pire qui peut arriver, c’est que je me plante, mais je suis sûr que ces trois chanteurs se sont plantés plus souvent qu’à leur tour en début de carrière. Le mieux que ça peut faire, c’est de rendre un artiste plus humain et donner une proximité au concert», a déclaré l’artiste âgé de 23 ans au style folk-rock alternatif.

Avant de monter sur la scène de ce festival, il envisage effectuer une tournée en France afin d’offrir plusieurs spectacles. Il admet qu’il ne connaît pas trop le répertoire de ces trois étoiles qui ne sont pas du tout de sa génération.

«Dans le pic de leur carrière, je n’étais même pas là. Je connais quand même Jacques Dutronc parce qu’il s’est faufilé plus dans le côté underground, mais beaucoup moins Eddy Mitchell et Johnny Hallyday.»

Il fait confiance à son équipe en Acadie et en France. Lors de son dernier passage en Europe, ses spectacles ont été bien reçus.

«Je vais me préparer du mieux que je peux, je vais donner le meilleur show que je peux et arrivera ce qui arrivera», a poursuivi le chanteur qui demeure plutôt zen par rapport à ce projet.

Il semble que des portes s’ouvrent du côté de l’Europe pour Pierre Guitard. Celui qui a lancé son premier album en 2016 effectuera aussi une tournée en Suisse à la fin mars.

«Je ne m’attends pas à devenir une Linda Lemay demain matin. On va faire du développement et en même temps, ça va mousser ma carrière ici. Il n’y a pas tant d’artistes de par ici qui ont eu des grosses carrières en France. Je ne me fais pas de faux espoirs, mais en même temps, c’est vraiment cool qu’il y ait un intérêt, puis on va aller explorer ça et aller au bout de ça», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Pierre Guitard entreprend ces jours-ci une tournée d’ateliers dans les écoles de la province avec la Fédération des Jeunes francophones du Nouveau-Brunswick dans le cadre du projet musical national Jamais trop tôt.

Pendant un mois, il rencontrera 22 classes d’élèves de cinq écoles pour écrire des paroles de chansons qui seront acheminées aux responsables du projet. Ces textes seront mis en musique par des anciens finalistes et demi-finalistes du Festival international de la chanson de Granby. Par la suite, des jeunes de partout au Canada créeront un spectacle dans lequel ils interpréteront les pièces choisies.