Coup d’oeil sur le cinéma espagnol à Moncton

Avec le cinéma cubain à l’honneur, le 5e Festival del cine à Moncton, du 16 au 18 février, propose une sélection de films qui pose un regard porteur d’espoir sur les réalités du monde hispanique.

Six films sont à l’affiche du Festival del Cine qui s’est donné comme thème Un vent d’espoir. La directrice du seul festival consacré au cinéma espagnol au Nouveau-Brunswick, Cynthia Potvin, souligne que le festival vise à faire découvrir les réalités du monde hispanique parfois sous des angles étonnants.

Les œuvres au programme abordent des thématiques comme le retour de l’exil, les bienfaits sociaux des arts et de la musique, les valeurs humaines et les conséquences des avancées technologiques. Quatre documentaires et deux fictions de Cuba, de la Bolivie, de la Colombie et du Paraguay figurent à la programmation. La sélection comprend des œuvres primées et bien accueillies par la critique. Le documentaire Porro hecho en Colombia (Porro de Colombie) d’Adriana Lucia donnera le coup d’envoi au festival jeudi à 18h. Cette œuvre musicale retrace l’histoire du porro depuis ses origines; un genre musical propre à la Colombie. La chanteuse et réalisatrice Adriana Lucia rêvait de partager la beauté et la richesse du porro avec le monde.

Primé dans plusieurs festivals à travers le monde, le film musical La Orquesta de Cateura (Landfill Harmonic) raconte l’histoire d’un groupe d’enfants d’un bidonville paraguayen qui jouent avec des instruments fabriqués à partir de déchets et de matériel recyclé. D’après Cynthia Potvin, il s’agit d’une histoire émouvante.

Les films de fiction Los Hongos (Les champignons) de la Colombie et El acompanante (The companion) de Cuba, ainsi que le documentaire Salero de la Bolivie sur le plus grand marais salant du monde seront également présentés pendant le festival. En élaborant la sélection, les organisateurs du festival ont eu envie de mettre de l’avant la cinématographie de Cuba; un pays qui a souvent fait les manchettes ces dernières années.

D’après la directrice, l’intérêt pour le Festival del cine grandit d’année en année. Elle espère cette année attirer environ 50 personnes par séance de projection. Les sept séances ont lieu à l’amphithéâtre 163 du pavillon Jacqueline-Bouchard de l’Université de Moncton. Tous les films sont en espagnol avec des sous-titres en français ou en anglais.

L’autre visage de Cuba

Dans le documentaire biographique, Volver a Cuba (Retour à Cuba), le réalisateur David Fabrega montre une autre facette de ce pays, s’éloignant ainsi des clichés. Il raconte l’histoire de Barbara Ramos, une Cubaine exilée en Italie, depuis 18 ans, qui retourne vivre dans son pays natal. Ce deuxième long métrage de David Fabrega a reçu un bel accueil au Festival du cinéma latino-américain à Montréal en 2016 et des critiques élogieuses.

«La majorité des films réalisés par des Occidentaux sur Cuba portent soit sur la culture musicale du peuple cubain, soit sur la politique en donnant une vision manichéenne et négative de dictature et de peuple en souffrance cherchant à quitter l’île à tout prix. Mon film montre au contraire que certains Cubains de la diaspora reviennent au pays après avoir été déçus par le monde capitaliste et que d’autres qui sont restés sur place aiment Cuba avec ses défauts et ses qualités et ne quitteraient le pays pour rien au monde», a expliqué le réalisateur.

C’est après avoir rencontré Barbara Ramos qu’il a eu envie de faire ce film. À travers le parcours de cette dernière, filmé sur trois ans, Retour à Cuba est en quelque sorte une chronique sur la vie à Cuba après Fidel Castro, au temps des réformes libérales de Raùl Castro et de la réconciliation avec les États-Unis. «Elle découvre à travers les projets de sa famille et de ses amis ce qui a changé à Cuba, mais aussi ce qui n’a pas changé et ne changera probablement jamais», a-t-il indiqué.

Volver a Cuba est présenté deux fois pendant le festival, soit les jeudi et vendredi à 20h. Le cinéaste s’entretiendra avec le public le jeudi, via Skype.