Une nouvelle maison d’édition voit le jour en Acadie

Poussée par le désir de publier des ouvrages sur le cheminement personnel et le mieux-être, Émelda Chiasson Côté a fondé sa propre entreprise, les Éditions Le Goéland Argenté qui a pignon sur rue à Caraquet.

Pas facile la vie d’éditeur en Acadie, mais qu’à cela ne tienne, l’enseignante à la retraite Émelda Chiasson Côté, de Caraquet, a décidé de foncer et de s’embarquer dans l’aventure de l’édition. Pour elle, il n’était pas question de rester à la maison à ne rien faire pendant sa retraite. À 50 ans, elle s’est fait le cadeau de s’offrir le présent, et ce, à chaque jour qui viendra.

«Comme je sors d’un système où l’on doit donner beaucoup, je voulais savourer le moment et ne pas avoir l’obligation de sortir un livre pour telle ou telle date. Je ne voulais pas attendre non plus pour être publiée», a déclaré la nouvelle éditrice au cours d’un entretien avec l’Acadie Nouvelle.

Tout a commencé par un voyage en Italie l’été dernier pendant lequel elle a eu envie d’écrire. Fortement inspirée par le livre Sorties de Zone de Daniel Blouin, elle a ressenti le besoin d’aller au fond des choses.

«Parfois, il faut se perdre pour mieux se retrouver, exprime-t-elle. Le créneau de la maison d’édition, c’est vraiment le cheminement personnel, le mieux-être et l’éveil spirituel», a poursuivi l’ancienne directrice de l’École des Jeunes de Bas-Caraquet.

Elle a donc commencé à écrire pendant son voyage pour ensuite compléter son livre à son retour au pays. Elle a bien tenté de soumettre son manuscrit à une maison d’édition déjà établie, mais ne pouvant pas attendre les délais de publication, elle a choisi de s’auto-publier en créant les Éditions Le Goéland Argenté. Son livre Ici et maintenant, je me choisis! constitue une réflexion sur la vie qui invite les lecteurs à poser un regard sur leur cheminement personnel et à «voguer sur leur propre vague».

L’auteur mentionne que parfois, on passe à côté de certaines choses exceptionnelles parce que tout va trop vite.

«Je n’ai pas écrit un livre pour faire de l’argent parce que moi, quelque part, l’écriture de ce livre-là a été comme une planche de salut. Je l’ai fait pour un besoin personnel. J’ai passé ma vie à savourer la vie, à m’amuser et à faire ce que j’aime. Je ne voulais pas perdre cette étincelle-là à la retraite.»

Émelda Chiasson Côté estime qu’il y a un réel besoin pour ce genre d’ouvrages en Acadie.

«On vit dans un monde de vitesse et parfois on s’oublie. Je poursuis ma mission comme enseignante d’inviter l’autre à transformer sa vie. Tout ce que j’ai moi comme richesse, maintenant, j’ai le temps de le partager», a ajouté l’auteure qui a déjà deux autres livres en chantier.

Elle souhaite également publier d’autres écrivains. Ceux-ci sont invités à lui soumettre des manuscrits. La nouvelle éditrice célèbre deux lancements samedi, soit celui de son entreprise et de son premier livre. Le lancement aura lieu au Centre culturel de Caraquet, le 18 février à 19h30.