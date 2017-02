Théâtre: Gracia Couturier transmet son savoir

Écrire une pièce de théâtre a ses spécificités. L’histoire ne se raconte pas de la même façon que dans un roman ou dans un scénario de film. Deux jours durant, l’auteure Gracia Couturier a enseigné les rudiments de l’écriture dramaturgique à la Boîte-Théâtre, à Caraquet.

Deux participantes ont suivi cette formation. Marie-Claire Chiasson, de Tracadie, est venue avec une idée de trame narrative en tête.

«Je me demandais si c’était adaptable pour la scène.»

«C’est très adaptable pour la scène», lui répond Gracia Couturier.

Cette fin de semaine, la jeune apprentie dramaturge a développé les premières scènes de sa pièce et peaufiné sa technique. Poursuivra-t-elle son travail? Assurément! Marie-Claire Chiasson aime prendre la plume.

«J’écris beaucoup, mais je garde peu. L’écriture est pour moi un moyen de m’évader du quotidien.»

L’écrivaine enseignante est admirative.

«Elle a une vraie passion pour l’écriture, elle a compris ce que c’était», commente Gracia Couturier.

Pour Line Richard, de Bas-Caraquet, imaginer une action et des répliques qui pourraient être incarnées sur les planches était aussi une première.

«Je viens d’envoyer un manuscrit de poésie. Avec le théâtre, j’explore un nouveau registre. C’est pour moi un défi. Je me demande si j’en suis capable.»

Là encore, Gracia Couturier juge le travail de son élève du week-end «intéressant».

«C’est une battante, elle doit aller jusqu’au bout de sa démarche. Plus elle ciblera son récit, plus elle sera exacte et plus l’émotion surgira.»

À travers sa collaboration avec l’auteure de Moncton, Line Richard a réalisé qu’il lui fallait réorganiser ses idées.

«La poésie me permet une fantaisie. Le théâtre demande de la rigueur. Au début, j’étais contente de ce que j’avais écrit. En faisant une lecture à voix haute, j’ai remarqué des longueurs. Je dois revoir certains passages.»

Cet atelier d’écriture concluait la semaine en résidence qu’a passée Gracia Couturier à la Boîte-Théâtre. Elle prépare présentement l’adaptation du livre Les Sangs, d’Audrée Wilhelmy.

«Je l’ai découvert en 2013, l’année de sa parution. Je l’ai trouvé très dense, très intense.»

Les Sangs retrace la vie d’un châtelain qui se marie et qui tue ses épouses.

«Ça parle de la création, des fantasmes érotiques et de la volonté de la femme d’être unique dans le regard de l’homme. Une sorte de Barbe-Bleue pour adultes, c’est une histoire complexe.»

Pour son adaptation, Gracia Couturier a choisi de décomposer la structure du roman et de ne mettre en scène que deux personnages. Produite par le Théâtre populaire d’Acadie, la pièce pourrait être jouée en 2018.

Un agenda très chargé

Gracia Couturier a un agenda chargée. En plus d’adapter pour la scène Les Sangs, d’Audrée Wilhelmy, elle écrit le scénario d’une série télé.

«Ce sera un drame psychologique en six épisodes, pour Radio-Canada. J’en suis au troisième épisode», annonce-t-elle.

En parallèle, elle poursuit la promotion de son dernier roman, L’ombre de Chacal, aux éditions David.

«L’automne dernier était complètement fou. J’étais notamment au Salon du livre de Montréal.»

Enfin, le sujet de son prochain livre vient de germer dans son esprit.

«J’en suis au stade embryonnaire.»

L’écrivaine a de quoi s’occuper pour les mois à venir.