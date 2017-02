Démystifier les mathématiques par la lecture

Enseignant de mathématiques, Donald Violette vient de publier son premier roman jeunesse Les mathémagiciens. On le voit ici tenant son livre en compagnie de la directrice générale et littéraire des Éditions Bouton d'or Acadie, Marie Cadieux. - Gracieuseté

L’espace d’un moment, le mathématicien Donald Violette a troqué ses chiffres pour des lettres.

L’enseignant universitaire vient en effet de publier son tout premier roman, Les mathémagiciens, une fiction sous fond d’intrigues mathématiques s’adressant à un jeune public.

«L’idée, c’est de démystifier les mathématiques, les faire rayonner, avoue l’auteur. Je suis vraiment sorti de ma zone de confort qui est les chiffres, car je ne suis pas écrivain à la base. Mais c’est un projet qui me tenait vraiment à cœur depuis un petit moment», ajoute-t-il, après avoir reçu un premier exemplaire de son roman.

Les mathémagiciens, c’est une aventure jeunesse. Plus précisément, c’est l’histoire de quatre amis appelés à vivre certaines épreuves et qui doivent, pour s’en sortir, résoudre des intrigues mathématiques. Et ne vous en faites pas, si vous êtes nul en maths, les solutions des intrigues sont bien expliquées promet l’auteur, apportant du coup un élément plus éducatif à l’ouvrage. «Ce sont des mathématiques simples, mais très jolies et étonnantes», dit-il.

Des livres scientifiques publiés en Acadie, c’est plutôt rare. Et encore plus un livre portant sur les mathématiques. Si la clientèle visée se situe davantage dans la tranche d’âge des 9 à 12 ans, M. Violette est persuadé que ce type de roman pourra intéresser même les lecteurs adultes.

«On apprend des choses dans ce livre. Et apprendre n’a pas d’âge. Les adultes au cœur d’enfant y retrouveront certainement leur compte», croit-il.

Cette idée de créer un roman jeunesse, l’auteur l’a puisée dans les camps de mathématiques pour jeunes qu’il a lui-même mis sur pied. Il s’est aussi inspiré de trois petits mathématiciens en herbes pour lesquels il agit à titre de mentor.

Pourquoi les mathémagiciens?

«Je travaille beaucoup dans les écoles et souvent, après avoir montré la science des mathématiques aux jeunes, ils perçoivent cela presque comme de la magie, ce qui fait de moi un mathémagicien. C’est devenu un mot en soi», explique-t-il.

Fier de ce premier ouvrage, l’auteur jongle avec l’idée d’écrire une suite.

«C’est certain qu’avec mon métier d’enseignant, mes conférences et mes camps, ça ne me laisse plus beaucoup de temps pour l’écriture. Mais l’an prochain, avec la retraite, j’aurai alors plus de temps libre. J’ai trouvé le processus vraiment intéressant. Et l’objectif est le même que celui de mes camps, c’est de démystifier les mathématiques, de changer les mentalités parce que pour plusieurs encore, malheureusement, les mathématiques une matière aride», indique le mathématicien du haut de se quarante années d’expérience enseignement.

L’œuvre d’une centaine de pages sort tout juste des presses sous la bannière des Éditions Bouton-d’or Acadie.

M. Violette prévoit en effectuer le lancement officiel le 14 mars, pendant la Journée internationale du nombre Pi. Des lancements sont également en préparation pour le Salon du livre d’Edmundston ainsi qu’à Saint-Quentin.