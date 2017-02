Décès soudain du comédien Pill Paxton

Bill Paxton, acteur charismatique et prolifique dont les multiples rôles mémorables incluent un astronaute dans Apollo 13 et un chasseur de trésor dans Titanic, est mort de complications à la suite d’une opération. Il était âgé de 61 ans.

Un représentant de la famille a annoncé la mort de l’acteur par communiqué, dimanche, sans fournir plus de détails.

Bill Paxton, de Fort Worth, au Texas, a été à l’affiche de dizaines de films et d’émissions de télévision. Côté cinéma, il a participé à certains des films les plus marquants des 40 dernières années, tels que Titanic, Apollo 13, Terminator et Aliens.

Les téléspectateurs le connaissaient pour son rôle de polygame dans la série sur HBO Big Love, pour laquelle il a été nommé trois fois aux Golden Globes. Sa comparse dans Big Love Chloë Sevigny a parlé dimanche d’une personne honorable, attentionnée, ayant un grand coeur et un sourire toujours accroché au visage.

Bill Paxton a su apporter une dimension humaine aux films d’aventure et de science-fiction à gros budgets. Il a été, comme des admirateurs de science-fiction aiment le souligner, le seul acteur tué par un «prédateur», un «terminator» et un extraterrestre.

Mais Bill Paxton a aussi défini sa carrière dans des rôles d’homme ordinaire dans des films tels que Un faux mouvement (One False Move), Un plan simple (A Simple Plan) et Le rôdeur (Nightcrawler).

«Je suis un acteur romantique frustré. Je voulais jouer le rôle de Bud dans La fièvre dans le sang (Splendor in the Grass), je voulais jouer Romeo – les grandes histoires d’amour tragiques», disait-il à l’Associated Press en 2006.