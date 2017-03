CinéRelève cherche des films pour son 4e festival

Les organisateurs du festival du film étudiant CinéRelève lancent un appel aux jeunes Néo-Brunswickois et Canadiens à soumettre leur projet avant le 20 mars. Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne, Événements MKG et Imagique Productions sont fiers de collaborer ensemble à la réalisation du 4e festival du film étudiant CinéRelève qui se déroulera à Bouctouche du 5 au 7 mai.

Ce festival vise à favoriser l’éclosion de projets cinématographiques chez les jeunes Néo-Brunswickois en présentant des films réalisés par des élèves de tous les niveaux scolaires. Cet événement favorise la découverte du 7e art, et donne aux jeunes une occasion d’exprimer et d’échanger leurs idées, de mettre en valeur leurs talents, de se passionner pour l’art et la créativité.

Les écoles francophones et programmes francophiles du Nouveau-Brunswick ainsi que d’autres provinces canadiennes sont invitées à soumettre leur projet avant le 20 mars. Seuls les films produits au cours des trois dernières années sont éligibles. CinéRelève proposera également un volet d’ateliers de formation et d’activités telles que des rencontres-dialogues avec des comédiens, réalisateurs, etc. afin de permettre aux jeunes d’avoir un contact personnel et direct avec des professionnels de l’industrie.Tous les détails ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site web de CinéRelève.