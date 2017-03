Un vidéoclip coup de poing de Joseph Edgar [vidéo]

Joseph Edgar a dévoilé un nouveau vidéoclip sur la chanson Jo, Jane et Jim. Saisissante et percutante, cette oeuvre imaginée par l’auteur-compositeur-interprète acadien a toutes les allures d’un court métrage.

Dès les premières images de la vidéo, on est saisi par la scène troublante qui se déroule devant nos yeux. Solidement bien interprété par les acteurs Marylin Castonguay, Charlotte Aubin et Martin Dubreuil, ce court métrage musical qui met en image la chanson Jo, Jane et Jim raconte l’histoire tragique d’un triangle amoureux atypique.

Le public reconnaîtra sûrement Martin Dubreuil qui est de la distribution de la série dramatique Les pays d’en haut sur Radio-Canada et qui était de passage au Festival international du cinéma francophone en Acadie en novembre avec le film Maudite Poutine.

Dans ses chansons, Joseph Edgar aime mettre en scène des personnages parfois un peu écorchés, marginaux et mystérieux qui nourrissent son imaginaire.

Pour réaliser ce nouveau vidéoclip, il a fait appel au réalisateur polyvalent Jean-Vital Joliat qui avait dirigé aussi le vidéoclip Fais Faillite des Hôtesses d’Hilaire.

Le scénario un peu sombre et étonnant ressemble à un Western spaghetti contemporain. Les trois amoureux connaîtront un destin tragique. Toute l’histoire se déroule à la campagne dans un lieu presque désert, en plein hiver.

Le vidéoclip de près de six minutes a été dévoilé en primeur au 35e Rendez-vous du cinéma québécois à Montréal la semaine dernière.

La chanson Jo, Jane et Jim est tirée du sixième album de Joseph Edgar, Ricochets, qui met en lumière le côté plus pop de l’artiste sans pour autant renier ses racines folk-rock.

Sorti en 2016, ce disque a été réalisé par André Papanicolaou. Il s’agit d’un album personnel fortement inspiré des paysages maritimes de l’Acadie, d’amours déchues et d’histoires introspectives.