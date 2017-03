Roger Hodgson en concert à Moncton

Le légendaire auteur-compositeur-interprète Roger Hodgson se produira au Casino Nouveau-Brusnwick à Moncton le 16 octobre.

Le chanteur de Supertramp a été reconnu comme un des compositeurs les plus doués de son temps. Co-fondateur du groupe rock progressif Supertramp en 1969, il est resté au sein de cette formation pendant 14 ans. Il a écrit et chanté la plupart des succès de Supertramp acclamé dans le monde entier. Il est la voix légendaire et l’auteur de la majeure partie des plus grands classiques de Supertramp qui ont généré un peu plus de 60 millions de ventes d’albums. Il a offert des chansons comme, The Logical Song, Breakfast in America, Give a Little Bit, Take the long Way Home, Dreamer, School, Fool’s Overture et tant d’autres qui sont devenues la bande sonore de nos vies.

Roger Hodgson a reçu récemment deux récompenses de la Société américaine des auteurs, compositeurs et producteurs pour ses chansons restées au sommet de son répertoire, prouvant ainsi qu’elles ont résisté à l’épreuve du temps. Les billets pour le spectacle sont déjà en vente et le prix varie de 69,99$ à 119,99$ pour les places Gold Circle (plus taxes et frais).