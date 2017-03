Cindy Roy publie un nouvel épisode des aventures de Féeli Tout

La francophonie n’a pas de frontière pour Cindy Roy qui voyage avec ses histoires de Féeli Tout un peu partout au pays tout en célébrant le plaisir de la lecture avec les tout-petits.

Depuis 2014, les enfants ont fait la connaissance du personnage de Féeli Tout imaginé par l’auteure et conteuse Cindy Roy. Cette fée du marais qui adore la lecture a rapidement séduit les enfants. L’ex-enseignante Cindy Roy qui aime raconter des histoires en est déjà à son 12e livre. Son plus récent récit, Le vœu de Dani (éditions Boomerang) qui est publié cette semaine, explore le thème des lunettes et met en scène un nouveau personnage, Dani.

Rares sont les super héros qui ont besoin de verres correcteurs.

«Dani, c’est un peu l’homme à tout faire du marais. Il s’occupe du niveau de l’eau, de la rivière Chocolat, des aboiteaux», a indiqué en entrevue l’auteure.

L’ami de Féeli Tout s’occupe de nettoyer le marais et de s’assurer que personne ne dérange le courant de la rivière. Le jour où la vue commence à lui jouer des tours, son amie s’inquiète pour lui et décide d’intervenir. Elle lui raconte comment elle a eu sa première paire de lunettes. Finalement, Dani fait un vœu et il recevra une paire de lunettes. Le plus beau cadeau de toute sa vie, estime-t-il. Mme Roy a eu l’idée de cette histoire pendant ses animations. Elle offre parfois des livres aux enfants qui portent des lunettes.

«Un moment donné, il y avait une petite fille timide qui tenait son livre contre son cœur et elle m’a dit que c’était la première journée de toute sa vie qu’elle était contente de porter des lunettes. Je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose pour ça», a relaté l’auteure, rappelant que les jeunes enfants ne sont pas très enthousiastes à l’idée de devoir porter des lunettes. Elle a donc voulu écrire une histoire positive sur le sujet. Comme pour ses autres livres, cette éducatrice dans l’âme aime livrer un message essentiel aux enfants âgés de 3 à 8 ans, tout en partageant son plaisir pour la lecture. Elle a exploré divers sujets, comme l’entrepreneuriat, le calcul, le transport scolaire et maintenant les lunettes. Son prochain livre – à paraître en juin – traitera de sécurité. C’est souvent en marchant près de la rivière Petitcodiac que l’auteure de Dieppe trouve ses idées.

«Je m’étais dit que quand j’allais écrire, il fallait que ça se passe dans la région. Je trouve toutes mes bonnes idées à côté de la rivière Chocolat. Quand je suis en panne d’inspiration, je vais marcher et j’ai des idées. C’est fou le nombre de personnes de l’extérieur qui sont venues visiter la rivière Chocolat à la suite du passage de Féeli Tout dans les salons du livre au pays», a-t-elle poursuivi.

Enfants comme les adultes embarquent dans ses histoires. Avec ses livres, elle a voyagé un peu partout en Atlantique, au Québec et en Ontario. Ses livres se sont même rendus jusque dans l’Ouest. Elle a maintenant des visées du côté de la France et de la Louisiane. «Pourquoi pas!» lance celle qui affirme que la francophonie n’a pas de limites.

Le lancement de son livre, prévu mardi, a été reporté au samedi 18 mars en raison du mauvais temps annoncé. Il aura lieu à la Bibliothèque publique de Dieppe de 13h à 15h.