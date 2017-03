Une lettre au regretté Christian Brun fait réagir les médias sociaux

Bien connu dans le milieu culturel comme designer graphiste, Mark Young est aussi poète à ses heures. Il a écrit un texte émouvant qui rend hommage au regretté Christian Brun. Une œuvre qui vaut la peine d’être lue en cette Journée mondiale de la poésie.

«Hey The Brothah, yousse t’es rendu?!?, On a déchiré tout les maps autour du globe en te chaseant pour ouaire ayousse t’avais été… », s’amorce le poème de Mark Young à la mémoire de Christian Brun. Ce militant, poète et artiste visuel est décédé le 5 décembre dans un accident de voiture. Son départ représente une grande perte pour l’Acadie.

«C’est perdre un grand frère. Quand j’ai écrit ça, c’est juste sorti de façon naturelle. C’était comme de quoi que je n’avais jamais dit, puis je voulais faire sûr d’y dire. C’est un peu comme une lettre que lui remets en espérant qu’il sache ce qu’on ressent et comment on l’admire», a déclaré le graphiste qui a été inspiré des poètes et de la langue vernaculaire du sud-est pour écrire ce texte. En lisant les phrases, on reconnaît bien l’esprit de Christian Brun.

Mark Young évolue dans le monde culturel depuis de nombreuses années, mais toujours un peu en arrière-scène. En entrant dans son studio au Centre culturel Aberdeen, on peut voir toutes les affiches de festivals et les pochettes d’album sur lesquelles il a travaillé au cours des dernières années. Il aime les artistes et il appréciait tout particulièrement son beau-frère et ami qu’il considère comme un créateur important et intelligent. Christian Brun fréquentait régulièrement le Centre culturel Aberdeen.

Dans son texte, il fait référence à la personnalité et au parcours de son ami. Il restera une âme contagieuse, lui écrit celui qui ressent encore beaucoup d’émotion en parcourant ce texte qu’il signe Mapo; un sobriquet que lui a donné sa nièce à son retour d’Afrique. Il fait un clin d’œil aussi à une rencontre que Christian Brun a eue avec Leonard Cohen dans un bar à Ottawa.

Mark Young, qui a écrit ce texte en décembre, a hésité longtemps avant de le publier sur Facebook. La famille de Christian Brun l’a encouragé à le faire. La publication de ce texte a suscité plusieurs commentaires, dont certains d’artistes reconnus comme Joseph Edgar, Éric Cormier et Gabriel Malenfant.

«Je ne m’attendais pas à ça. Je voulais juste essayer d’y dire qu’on l’aime et qu’on pense à lui. Je ne me dirais pas poète, même si on m’a dit que je l’étais», a exprimé l’artiste qui a quelques poèmes dans ses tiroirs. Il n’envisage pas de publier de recueil pour l’instant.

Mark Young est un grand lecteur de poésie. Les poètes acadiens comme Gérald Leblanc, Herménégilde Chiasson, Guy Arseneault et Christian Brun figurent parmi ses favoris.

«La poésie fait du bien. Ça touche d’une autre façon qu’un roman parce qu’on peut la voir comme un veut», a-t-il ajouté.

Voici le texte intégral de Mark Young:

Hey The Brothah, yousse t’es rendu?!?,

On a déchiré tout les maps autour du globe en te chaseant

Pour ouaire ayousse t’avais été…

On t’as trouvé icitte où tu as toujours été,

I guess ju selfish pleurer comme ça; Nue bas su’ la glace

Mais sais que tu nous manquons pareille

I heard it was your time, but it wasn’t ours

Asteure tu surf l’univers Café Racer style,

Still slick comme un Prince, dévoué comme un King

Sage comme un Sage, en discussions avec Cohen, au Bayou avec Bowie

Ruisseaux de backyard, qui donne la vie sans garder arrière

Sans vouloir de merci, ni spotlight ni de gloire

You were the real thing my friend; Reggae Revolutionary, Diplomatic immunity

Bomb squad diffuser, kickeux de balle, bat à la main, drapeaux dans l’autre

T’as faite un home run sur ta planète Acadie

No stones unturned, la qualité de vie tu l’as prouvé

Tu es et restera un âme contagieux

Prends-gardes et portes proud ton jersey de défenseur, de gardien, de left-wing

T’es un Hall -Of-Famer, whether you like it or not

Hey Capitaine, ton bateau est au large et les fillets sont parés

On flyera encore sous tes ailes

Bonté d’Lone Ranger, Zed de Zorro, Che à Txchen

Notre fidèle frère, on t’aime et seront tellement fière de te voir on the other side

’Till then: No Sweat

Lève tes pattes, cé à notre tour de ramer

Man, tu me manque!

Mapo