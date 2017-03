Un nombre record d’écrivains prendra part au Festival Frye (Vidéo)

Le 18e Festival Frye accueillera un nombre record d’écrivains, soit 40 auteurs du Canada et d’ailleurs qui participeront à 50 activités, du 22 au 29 avril.

L’ensemble de la programmation du Festival Frye a été dévoilé mardi. La directrice générale du seul festival littéraire bilingue en Atlantique, Danielle LeBlanc, souligne que cette programmation permettra aux passionnés de littérature d’aller à la rencontre de 40 écrivains des Maritimes, du Québec, de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, des États-Unis, de la France, de l’Irlande et du Danemark. Ils prendront part à des dialogues, des entretiens, des lectures, des conférences, des soirées de lecture et des séances de dédicace.

«C’est plus d’auteurs que d’habitude parce que nous avons des invités de l’international, comme quatre auteurs jeunesse irlandais, dont deux qui ont été traduits en français. C’est donc une plus grande programmation», a affirmé Danielle LeBlanc.

En plus de la vingtaine d’auteurs annoncés au cours des dernières semaines, comme Diana Gabaldon, Jean-Paul Daoust, Yves Beauchemin, Nathalie Petrowski et Annie-Claude Thériault, d’autres écrivains s’ajoutent à la liste des invités. Simon Roy, François Dimberton, l’auteure jeunesse de renom Marianne Dubuc et l’étoile montante de la littérature française, la romancière Véronique Ovaldé, seront du festival.

«Elle a huit romans et ils ont tous connu un succès retentissant. Elle n’est pas encore tellement connue au Canada, mais on souhaite qu’avec sa visite au Frye, on va pouvoir lancer l’engouement pour Véronique Ovaldé. Ses livres sont exceptionnels et c’est une jeune femme dynamique», a expliqué Mme LeBlanc.

Stéphanie Boulay – la blonde des deux Sœurs Boulay – qui a lancé un premier livre récemment participera au festival. De l’Acadie, le festival mettra en vedette Antonine Maillet, Marie Cadieux, Donald Violette et Christiane St-Pierre. Un récit écrit par Viola Léger, La petite histoire de la Sagouine, publié aux Éditions Perce-Neige, sera lancé pendant le festival. S’étant retirée de la vie publique en février, Mme Léger ne sera pas présente au festival.

«Il y a plusieurs auteurs qui ne sont pas nécessairement très connus, mais je pense qu’ils seront beaucoup aimés du public. La programmation a été conçue pour permettre aux lecteurs du Grand Moncton de découvrir de bons livres», a mentionné Danielle LeBlanc, annonçant du même souffle qu’il y aura encore plus d’entretiens littéraires avec les auteurs invités. Ces rencontres permettent au public de découvrir les personnes qui se cachent derrière les livres.

Les récentes publications des écrivains invités représentent 27 éditeurs canadiens. Danielle LeBlanc note que plusieurs de ces œuvres traitent de personnes dérangées ou psychologiquement troublées. D’ailleurs, une table ronde intitulée Trompeurs et menteurs invétérés qui réunira quatre auteurs, Christiane St-Pierre est prévue à la programmation. Les premiers jours du festival seront consacrés aux activités jeunesse. La Soirée Frye, qui réunira Yves Beauchemin, Diana Gabaldon, Véronique Ovaldé et Madeleine Thien, mettra en vedette aussi les musiciennes Mo Kenney et Maggie Savoie.

Christine Melanson assumera le rôle de poète flyée pour une deuxième année. Lauréate du volet Jeunesse-Richelieu du prix Antonine-Maillet-Acadie-Vie pour une pièce de théâtre, elle est aussi musicienne. Elle participera à plusieurs activités, dont le Frye Jam. Lors du dévoilement de la programmation, les Éditions Perce-Neige ont présenté leurs nouveautés à l’occasion de la Journée mondiale de la poésie. Le recueil de poésie de Sébastien Bérubé, Là où les chemins de terre finissent, vient tout juste de paraître. Pour sa part, le poète Mario Thériault fait un retour sur la scène littéraire après 20 ans d’absence avec son nouveau recueil Dis-le-moi. Enfin, Serge Patrice Thibodeau vient de publier son nouveau récit L’isle Haute: en marge de Grand-Pré.