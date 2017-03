Janick Arseneau poursuit son parcours de rêve avec la diva Jennifer Lopez

Janick Arseneau a vécu, intensément, la dernière année à partager une scène de Las Vegas avec Jennifer Lopez. Elle se pince à l’occasion pour s’assurer que ce n’est pas qu’un rêve. Cependant, elle a beau dansé avec la bombe latino, elle n’oublie pas son Acadie natale.

La danseuse originaire de Dunlop, une petite localité près de Beresford, vit une folle aventure depuis qu’elle a décroché un contrat de trois ans avec Jennifer Lopez. En fait, depuis qu’elle a atteint le top-4 du concours télévisé So You think You Can Dance, lors de la saison de 2010.

Cinq ans plus tard, elle mettait les pieds à Los Angeles pour percer. Sa bonne étoile ne l’ayant pas abandonnée, elle a été choisie peu de temps après par J-Lo. La grande première du spectacle All I have a eu lieu en janvier 2016.

Si le travail est exigeant, Janick est comblée par ce qu’elle a vécu et appris dans la dernière année.

«C’est un rêve devenu réalité. Au début, c’est certain qu’il y avait le stress et il fallait s’habituer aux changements. Il y a eu des nouveaux costumes de hip hop. La nouvelle chanson Ain’t your mama a été rajoutée dans le show. Des sections ont été enlevées», explique Janick Arseneau.

«Après une année d’ajustements, nous connaissons le spectacle par cœur. Des danseurs ont été retranchés et nous sommes maintenant un bon groupe de personnes. Il y a une bonne chimie entre les danseurs, Jen (Jennifer Lopez), les chanteurs et les musiciens. Nous sommes devenus une grande famille», précise la jeune femme âgée de 26 ans.

Elle ne tarit pas d’éloges sur l’accessibilité de la chanteuse, son professionnalisme, son ardeur au travail.

«C’est une artiste qui travaille avec nous personnellement. Elle connaît nos noms. À la fin de l’année, nous avons eu une grosse célébration. Elle a donné un beau discours, disant apprécier chacun d’entre nous, que nous la rendions meilleure et qu’elle nous rendait meilleur. Elle est très inspirante.»

Pendant ses pauses, entre une série de spectacles qui peuvent durer deux mois, Janick en profite pour retourner au Canada, passer du temps en famille au Nouveau-Brunswick.

«Quand je suis à l’arrière-scène, avant que le spectacle ne commence, je me rappelle d’où je viens, tout le travail accompli et qui m’a aidé à me rendre là. Je me pince en pensant à tout cela et à ce que je fais de ma vie. La danse est ma passion et le chèque de paie est un bonus. Je vais me coucher heureuse», rapporte-t-elle.

Elle donne à l’occasion des ateliers dans sa province natale ou à Montréal, où elle demeurait avant de partir pour les États-Unis.

Elle doit aussi se tenir prête pour d’autres belles occasions de travail.

«Pour les VMA (Videos Music Awards) l’an dernier, j’ai eu la chance de danser avec Rihanna. Je n’avais pas été choisie pendant l’audition, parce que je n’étais pas assez grande comparé à elle, mais la chorégraphe qui me connaissait m’a demandée comme elle avait besoin d’autres danseurs.»

Christine DeGrâce, propriétaire de l’école de Danse Acadie à Beresford, n’est pas surprise de voir que la jeune femme se soit rendue si loin. Janick a côtoyé son établissement depuis l’âge de trois ans.

«Elle se donnait dix fois plus que les autres dans tout ce qu’elle faisait. Je l’ai vue grandir et elle est bien là. Janick est un bon exemple pour tous. Que ce soit en chant, en théâtre ou en danse, même si on vient d’une petite place, on est capable de réussir. Aussi, elle est restée humble. Elle sait qu’elle aura toujours du travail à faire», soutient-elle.

Ultimement, Janick Arseneau aimerait allier sa passion avec son goût des voyages en faisant une tournée mondiale avec une vedette. En attendant, elle savoure chaque moment de sa bonne fortune.