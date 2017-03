Michel Goguen en finale de l’International Songwriting Competition (Audio)

Un compositeur de Saint-Antoine, Michel Goguen, a atteint la finale du concours annuel International Songwriting Competition. Il a été choisi parmi 16 000 propositions différentes.

La pièce Lion’s drum du projet Open Strum de l’auteur-compositeur-interprète Michel Goguen figure parmi les 14 œuvres finalistes de la catégorie instrumentale, à travers le monde. Cette compétition prestigieuse regroupe une vingtaine de catégories. Michel Goguen est le seul néo-brunswickois à se retrouver parmi les finalistes, les autres étant de diverses régions du Canada, des États-Unis et d’ailleurs sur la planète. Le multi-instrumentiste et chanteur, qui propose un mélange de musique du monde et de rock, compare son style à un mariage entre U2, Dave Matthews et Pearl Jam.

«Je suis pas mal excité. C’est la compétition de composition par excellence. Ils sont basés aux États-Unis, mais des personnes de partout dans le monde peuvent soumettre leurs chansons. On était quelques semi-finalistes de la province et je suis le seul du Nouveau-Brunswick qui a fait les finales», a déclaré Michel Goguen.

C’est loin d’être un concours de popularité puisque les lauréats sont déterminés par un jury. La compétition est jugée par une quarantaine de personnalités influentes de l’industrie musicale et d’artistes de renom, dont John Mayall, Salif Keita, Rickie Lee Jones, Chris Cornell, Ziggy Marley et Tom Waits.

«Pour moi, c’est excitant. Un des juges est Tom Waits et c’est mon artiste favori depuis longtemps. Juste de penser qu’il va écouter ma chanson, c’est pas mal excitant. C’est une compétition qui est le fun parce qu’on n’a pas besoin de déranger des amis pour les faire voter», a poursuivi le musicien.

Les lauréats seront annoncés vers la fin avril. Plusieurs prix en argent, en équipement et en temps de studio sont remis aux lauréats. Âgé de 36 ans, Michel Goguen joue de la musique depuis qu’il est tout jeune. Avec son projet Open Strum lancé il y a trois ans, il a enregistré quatre albums. En ce moment, il travaille surtout à ses compositions. La pièce Lion’s Drum est tirée de son 4e disque The Seeker.