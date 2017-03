La région Chaleur célèbre son amour pour les mots

Le Festival des mots, qui est en cours dans la région Chaleur jusqu’au 7 avril, se décloisonne à l’occasion de sa 11e présentation.

Depuis dix ans, la quasi totalité des activités avait lieu au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – Campus de Bathurst.

Les organisateurs ont changé quelque peu la formule, en allant à la rencontre de la communauté.

«Les textes vont être exposés dans les bibliothèques et pas seulement au collège. Ceux des auteurs de Petit-Rocher seront dans la bibliothèque de cette municipalité, et ainsi de suite, comme les gens veulent lire les textes dans leur milieu. Il va y avoir aussi des jeux, des contes et des films qui seront présentés dans les bibliothèques», a déclaré Thérèse Landry, la présidente d’honneur de cette année.

D’ailleurs, l’ouverture du Festival des mots s’est déroulée dans l’enceinte de l’école vedette La Croisée de Robertville, lundi. Ainsi, les cinq classes participantes ont pu assister à l’événement.

«Nous avons soumis 15 textes en tant qu’école vedette. Trois élèves ont fait la lecture de leur texte. C’était intéressant de voir la progression des compositions étant donné que la lecture a commencé avec une petite de troisième année, ensuite de quatrième année, de septième (etc.). Par après, c’était le tour de quelqu’un du niveau collégial et d’une personne de la communauté. Ça a permis aux élèves d’avoir des exemples de textes qui dépassent la huitième année. C’était une expérience très positive», a exprimé Josée Gaudet, la directrice de l’établissement scolaire.

La boutique Aristide a organisé une soirée Jeux de sociétés pour les adultes le 23 mars. Elle tiendra un rallye amical pour les enfants le 28 mars, à la Bibitte, tandis que des élèves de l’école primaire Cité de l’Amitié monteront sur les planches, au même endroit, le 6 avril. Simone LeBlanc-Rainville va discourir sur les bienfaits de l’écriture, dans le cadre des Grandes Conférences

La présidente d’honneur va faire vivre les mots, par le biais de ses invités, le 3 avril.

«Je n’ai pas manqué un festival, surtout que c’est là que nous avons commencé l’association J’écris ma vie. Nous avons publié notre premier livre lors du premier Festival des mots. Il y aura le monologue de la Marigouine acadienne. Aussi, plusieurs élèves qui ont écrit un livre en collaboration avec des personnes âgées seront là pour témoigner. Maxime Boudreau va chanter», a détaillé Mme Landry.

La pianiste Karine et la soprano Magali, des Jeunesses musicales, présenteront un spectacle à l’église First United, située au centre-ville de Bathurst.