La Voix: Andy Bastarache se prépare pour les prochaines étapes avec fébrilité

L’auteur-compositeur-interprète de Saint-Antoine, Andy Bastarache, qui a franchi avec succès les auditions à l’aveugle à La Voix estime qu’il vit en quelque sorte un rêve éveillé.

«L’expérience, c’est malade! C’est la vie qu’un musicien rêve de vivre», a déclaré Andy Bastarache qui a la musique dans le sang. Il raconte qu’au lendemain des auditions à l’aveugle, son téléphone n’a pas dérougi. «Je pensais que mon téléphone allait exploser. C’était impressionnant de voir les appuis de tout le monde et tous ces bons mots d’encouragement», a-t-il poursuivi.

Le chanteur s’attaque maintenant aux duels qui seront diffusés au cours des deux prochaines semaines. Lorsque l’Acadie Nouvelle l’a contacté, il était à Montréal afin de préparer cette deuxième ronde du concours télévisé. «On vous prépare des surprises», a-t-il lancé.

À peine âgé de 20 ans, Andy Bastarache a déjà pas mal d’expérience. Celui qui habite maintenant Shediac s’est produit dans diverses régions du pays. Son interprétation de la chanson Tennessee Whiskey de George Jones a charmé les coachs de La Voix, tout particulièrement Isabelle Boulay qui ne tarissait pas d’éloges. Cette dernière a tenté de le convaincre de choisir son équipe, mais l’Acadien s’est tourné plutôt vers Marc Dupré.

«J’aime la manière qu’il est. Il est très comique et très cool. J’aime son style de voix, une voix de ténor. On a pas mal le même style de voix. Son style est un peu plus pop, mais j’adore tout ce qu’il fait. C’est un de mes grands mentors québécois», a exprimé le chanteur.

Il a déjà une collection de compositions enregistrée en vue d’un premier album qu’il envisage endisquer après son aventure à La Voix. C’est l’audace de Travis Cormier qui l’a poussé à tenter sa chance à cette émission.

«Quand j’ai vu qu’il avait eu le courage d’essayer, j’ai eu envie d’y aller moi aussi, même si les compétitions n’étaient pas trop mon fort. Au point où je suis rendu avec ma carrière, j’ai pensé que ça pouvait peut-être m’amener à autre niveau. Les trois juges se sont tournés et je ne m’y attendais pas trop. J’étais vraiment nerveux. Ce n’est pas comme un show à la Taverne à Joe avec 150 personnes. Là tu joues devant la caméra et 3 millions de personnes», a-t-il raconté.

Andy Bastarache, qui a grandi dans une famille de musiciens, a commencé à jouer de la guitare à l’âge de 6 ans. La musique a toujours fait partie de sa vie. Il se souvient de son premier spectacle à l’âge de 4 ans avec sa guitare en plastique aux côtés de son grand-père. Tennessee Whiskey est une chanson qu’il interprète depuis longtemps. Celui qui s’est produit dans plusieurs festivals country, notamment avec Hert LeBlanc, est aussi batteur.

Pour son projet solo, il se spécialise dans le country moderne alliant le folk, le blues et le rock.

Il rêve maintenant d’être musicien à plein temps. Quand à La Voix, il espère de se rendre le plus loin possible.

En fin de semaine dernière, il a offert un spectacle à son ancienne école Clément-Cormier à Bouctouche. Rappelons qu’un autre candidat acadien a franchi la première ronde du concours. Il s’agit de Frank Williams de Moncton.