Far Away : une fable surprenante livrée avec intelligence

Ludger Beaulieu dans une scène de la pièce Far Away. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Incarnée de manière intimiste, la pièce Far Away dépeint avec sensibilité et ingéniosité un monde conflictuel et terrifiant o­ù les tensions sont omniprésentes. Une œuvre qui ne laisse personne indifférent.

D’abord, il faut dire que c’est une fable d’anticipation assez sombre, plutôt impressionniste qui suit le parcours d’une jeune femme, Joan (Noémie O’Farrell), à travers trois étapes de sa vie.

Elle vit dans un monde en guerre perpétuelle où l’on ne sait plus qui est contre qui.

On l’a voit d’abord fillette chez sa tante (Lise Castonguay) qui essaie tant bien que mal de lui cacher les atrocités qui se déroulent à l’extérieur.

Plus tard dans le récit dans un second tableau, on se retrouve dans un atelier de création de chapeaux où Joan, qui est devenue une jeune femme, fait la rencontre de Todd (Ludger Beaulieu).

Plus excentriques les uns que les autres les chapeaux servent à une étrange parade macabre, celle des prisonniers voués à la peine capitale. Quand arrive ce défilé de chapeaux, on assiste à une scène percutante sur une musique étourdissante qui nous frappe de plein fouet.

L’intrigue est palpitante et l’univers qui nous est présenté est mystérieux et d’une singularité rarement vue. Tant l’interprétation que la mise en scène, la scénographie, les costumes et la musique contribuent à rendre merveilleusement bien ce texte poétique de l’auteure britannique Caryl Churchill.

Les trois acteurs évoluent dans un décor aux formes futuristes, plongé dans un éclairage feutré où le rouge domine. La musique de Jean-François Mallet contribue de manière subtile à créer ce climat angoissant et oppressant.

«J’ai proposé toutes sortes de couleurs qui étaient quand même assez profondes avec la clarinette basse. Je voulais accentuer ce côté noir. J’ai été chercher des ambiances comme des ponts sonores qui viennent créer une tension dans les basses», a expliqué le compositeur de Moncton qui souligne le travail incroyable des interprètes pour arriver à transmettre cet univers assez abstrait.

Jean-François Mallet avait également composé la musique pour Visage de feu; une autre création du Théâtre Blanc et du théâtre l’Escaouette à l’univers particulier.

À l’issue de la première, jeudi, à Moncton, les spectateurs interviewés ont salué la qualité de la production, même si certains ont précisé qu’ils avaient besoin d’un peu de temps pour digérer tout ça.

«J’ai passé un super bon moment. C’était vraiment excellent. C’était d’une absurdité complètement délectable. Il y a tellement d’idées, d’images et de symboles qui ressortent. Ça prend vraiment un moment pour essayer de mettre ça ensemble et d’analyser ce qu’on vient de vivre», a déclaré un spectateur, Jonathan Nadeau.

Far Away dépeint en fait un monde pas si loin de nous. Un monde de mensonges, de corruption où la haine de l’autre domine. Comme c’est une fable, tout est possible. Même les papillons, les cerfs, les abeilles et le temps sont devenus des ennemis.

Même si l’horreur et la guerre sont partout dans la pièce, on n’entend aucun cri et on ne la voit jamais directement. Tous les dialogues sont presque chuchotés. Les personnages parlent tout bas comme s’ils avaient peur d’être entendus par une force ennemie. Ainsi s’installe l’angoisse. Dans tout ce chaos, naîtra quand même l’amour entre Joan et Todd. Leur rencontre change leur vie.

Mise en scène par Édith Patenaude, cette nouvelle coproduction du théâtre l’Escaouette et du Théâtre Blanc est présentée de nouveau vendredi au théâtre l’Escaouette à Moncton. Les costumes sont de Mêve Amélie Cormier et la scénographie et les lumières sont de Jean Hazel.